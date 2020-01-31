В IV квартале 2019 г. снижение цен импорта способствовало ограничению инфляции на внутреннем рынке. Об этом говорится в обзоре Национального банка «Информация о динамике и факторах изменения потребительских цен и тарифов в IV квартале 2019 года».

Со стороны промышленной сферы инфлятогенного влияния на потребительский рынок не наблюдалось. Вместе с тем ускоренный рост цен производителей отдельных видов продукции сельского хозяйства оказывал давление на цены соответствующих позиций потребительского рынка. В ноябре 2019 г. средние цены импорта (без учета энергетических) снизились в годовом выражении на 1,4%. Вместе с тем их сдерживающее влияние на внутренние инфляционные процессы было отчасти компенсировано ослаблением белорусского рубля к валютам основных торговых партнеров в отчетном квартале

Динамика цен на торгуемые товары в IV квартале в годовом выражении замедлилась: годовой прирост в декабре 2019 г. составил 3,9% против 4,2% в сентябре 2019 г. Годовые темпы роста цен на неторгуемые товары (за исключением регулируемых позиций) снизились до 3,7% в декабре 2019 г.

В отчетном квартале продолжилось замедление роста цен производителей промышленной продукции. В декабре 2019 г. их прирост снизился в годовом выражении относительно сентября на 1,4 и составил 4,4%, что ниже общего прироста потребительских цен.

В большей степени в годовом выражении замедлился рост цен на продукцию производственно-технического назначения – с 6,5% в сентябре до 4,4% в декабре 2019 г. Годовой прирост цен на промышленные товары потребительского назначения снизился до 3% в декабре 2019 г. (3,5% в сентябре 2019 г.).

На фоне более высоких объемов производства продукции растениеводства в 2019 году относительно прошлого года в IV квартале отмечалось замедление роста цен сельхозпроизводителей. Годовой прирост цен на продукцию растениеводства в декабре 2019 г. снизился до 14,1% (20,8% в сентябре 2019 г.).

Вместе с тем темпы роста цен на продукцию животноводства сохранились на уровне предыдущего квартала –6,3% в декабре 2019 г. против 6,2% в сентябре 2019 г. Наиболее высокими темпами дорожало молоко сырое коровье: за год цены производителей увеличились на 13,1%. Это нашло отражение и в динамике цен потребительского рынка –годовой прирост потребительских цен на молоко и молочную продукцию в декабре 2019 г. составил 7,9%.

По данным ФАО, мировые цены на молочные продукты также показали рост в декабре 2019 г. и обеспечили значимый вклад в увеличение индекса цен на продовольствие. Высокий темп роста цен на молочную продукцию на внешних рынках способствовал поддержанию интенсивного роста цен на данную продукцию на внутреннем рынке.