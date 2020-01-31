ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
31.01.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МИНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА ПРОЙДЕТ 5-9 ФЕВРАЛЯ
18:12 31.01.2020

27-я Минская международная книжная выставка-ярмарка «Беларусь – открытая книга» пройдет с 5 по 9 февраля 2020 года (проспект Победителей, 14).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве информации, почетным гостем на выставке выступит Российская Федерация, Центральным экспонентом – Соединенные Штаты Америки.

Новинки крупнейших издательств стран ближнего и дальнего зарубежья, насыщенная деловая и культурная программа, автограф-сессии с известными писателями, бизнес-переговоры, мастер-классы, образовательные тренинги и многое другое, связанное с книжной тематикой, увидят участники и гости выставки.

В программе запланировано более 350 мероприятий на различных площадках – в выставочном павильоне, книжных магазинах по всей стране, в библиотеках и музеях Минска и области и др.

В первый день – День открытия – пройдут презентации международных издательских проектов, встречи с авторами, автограф-сессии.

Второй день – День авторов «Мысли вслух». Основным мероприятием дня станет Международный симпозиум литераторов «Писатель и время: литература как часть культурного диалога», на который в 6-й раз приедут более 50 писателей из 23 стран. Пройдут презентации книг Владимира Короткевича, в честь 90-летия писателя. Своими мыслями вслух поделятся авторы книг: ректор Белорусского государственного университета Андрей Король, председатель Постоянной комиссии по образованию, науке и культуре, историк Игорь Марзалюк, социолог, дипломат Иван Антонович и многие другие.

В третий день – «Беларусь – открытая книга» акцент будет сделан на белорусской тематике: белорусские книги, белорусские авторы, белорусская кухня. Кроме того, состоится подведение итогов 59-го Национального конкурса «Искусство книги».

Четвертый день будет особенно интересен для родителей и детей, которые смогут принять участие в многочисленных мероприятиях и презентациях детской литературы. В этот день пройдут театрализованные постановки по книгам различных авторов, интерактивные чтения, литературные квесты, мастер-классы, состоится дискуссия с демонстрацией новых форматов книг, награждение победителей литературного конкурса «Першацвет»

Будут также подведены итоги акции «Пишем книгу вместе. Какой мы хотим видеть Беларусь через 10 лет», организаторами которой являются Министерство информации и Министерство образования Республики Беларусь.

Пятый день выставки завершится награждением участников книжного форума за лучшие экспозиции.

В дни выставки в кинотеатрах и на белорусских телеканалах будут показаны фильмы по мотивам книг, в театрах пройдут спектакли по книжной тематике.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.02.2020
валюта курс
EUR 2.3569
USD 2.1380
RUB 3.3857
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 31.01.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3569 +0.003
USD 2.1380 +0.0003
RUB 3.3857 -0.0071
все курсы архив

Курсы в банках
на 31.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3570 2.3600
USD 2.1380 2.1400
RUB 3.3750 3.3770
подробнее

Конвертация в банках
на 31.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1010 1.1025
EUR/RUB 69.8000 69.9000
USD/RUB 63.3000 63.6500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте