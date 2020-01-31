27-я Минская международная книжная выставка-ярмарка «Беларусь – открытая книга» пройдет с 5 по 9 февраля 2020 года (проспект Победителей, 14).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве информации, почетным гостем на выставке выступит Российская Федерация, Центральным экспонентом – Соединенные Штаты Америки.

Новинки крупнейших издательств стран ближнего и дальнего зарубежья, насыщенная деловая и культурная программа, автограф-сессии с известными писателями, бизнес-переговоры, мастер-классы, образовательные тренинги и многое другое, связанное с книжной тематикой, увидят участники и гости выставки.

В программе запланировано более 350 мероприятий на различных площадках – в выставочном павильоне, книжных магазинах по всей стране, в библиотеках и музеях Минска и области и др.

В первый день – День открытия – пройдут презентации международных издательских проектов, встречи с авторами, автограф-сессии.

Второй день – День авторов «Мысли вслух». Основным мероприятием дня станет Международный симпозиум литераторов «Писатель и время: литература как часть культурного диалога», на который в 6-й раз приедут более 50 писателей из 23 стран. Пройдут презентации книг Владимира Короткевича, в честь 90-летия писателя. Своими мыслями вслух поделятся авторы книг: ректор Белорусского государственного университета Андрей Король, председатель Постоянной комиссии по образованию, науке и культуре, историк Игорь Марзалюк, социолог, дипломат Иван Антонович и многие другие.

В третий день – «Беларусь – открытая книга» акцент будет сделан на белорусской тематике: белорусские книги, белорусские авторы, белорусская кухня. Кроме того, состоится подведение итогов 59-го Национального конкурса «Искусство книги».

Четвертый день будет особенно интересен для родителей и детей, которые смогут принять участие в многочисленных мероприятиях и презентациях детской литературы. В этот день пройдут театрализованные постановки по книгам различных авторов, интерактивные чтения, литературные квесты, мастер-классы, состоится дискуссия с демонстрацией новых форматов книг, награждение победителей литературного конкурса «Першацвет»

Будут также подведены итоги акции «Пишем книгу вместе. Какой мы хотим видеть Беларусь через 10 лет», организаторами которой являются Министерство информации и Министерство образования Республики Беларусь.

Пятый день выставки завершится награждением участников книжного форума за лучшие экспозиции.

В дни выставки в кинотеатрах и на белорусских телеканалах будут показаны фильмы по мотивам книг, в театрах пройдут спектакли по книжной тематике.