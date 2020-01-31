ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
31.01.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ИП ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИЛИ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ НА 11,1%
18:01 31.01.2020

На 1 января 2020 года на учете в налоговых органах Витебской области состояло 22716 индивидуальных предпринимателей, от которых в бюджет области поступило 44,8 млн. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по региону, темп роста по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в фактических ценах составил 111,1%.

Основную долю составляют поступления по следующим налогам: по налогу при упрощенной системе налогообложения – 18,7 млн. рублей, по единому налогу с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц – 11,2 млн. рублей, по налогу на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Республики Беларусь – 5,1 млн. рублей. Кроме того, сумма поступления подоходного налога с доходов от предпринимательской деятельности составила 5,8 млн. рублей.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.02.2020
валюта курс
EUR 2.3569
USD 2.1380
RUB 3.3857
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 31.01.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3569 +0.003
USD 2.1380 +0.0003
RUB 3.3857 -0.0071
все курсы архив

Курсы в банках
на 31.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3570 2.3600
USD 2.1380 2.1400
RUB 3.3750 3.3770
подробнее

Конвертация в банках
на 31.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1010 1.1025
EUR/RUB 69.8000 69.9000
USD/RUB 63.3000 63.6500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте