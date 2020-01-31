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ЭКОНОМИКА РБ
ИП ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИЛИ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ НА 11,1%
18:01 31.01.2020
На 1 января 2020 года на учете в налоговых органах Витебской области состояло 22716 индивидуальных предпринимателей, от которых в бюджет области поступило 44,8 млн. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по региону, темп роста по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в фактических ценах составил 111,1%.
Основную долю составляют поступления по следующим налогам: по налогу при упрощенной системе налогообложения – 18,7 млн. рублей, по единому налогу с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц – 11,2 млн. рублей, по налогу на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Республики Беларусь – 5,1 млн. рублей. Кроме того, сумма поступления подоходного налога с доходов от предпринимательской деятельности составила 5,8 млн. рублей.
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