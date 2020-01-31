Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин в рамках мониторинга проектов Государственной программы инновационного развития посетил филиал предприятия ЗАО «Атлант» в Барановичах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, на предприятии реализуется проект по созданию высокоточного производства отливок из чугуна. Его инновационность заключается в применении таких дефицитных марок чугуна, как ВЧ40 и ВЧ50 с более высокими точностными требованиями. За счет большего размера формы и большей производительности на предприятии планируют увеличить объемы производимой продукции.

«Реализация этого проекта позволит внедрить инновационную технологию производства отливок, соответствующую мировому уровню и организовать выпуск отливок повышенной точности из высокопрочного и серого чугуна», - подчеркнул Александр Шумилин.

Завершить проект планируется в 2023 году.