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ЭКОНОМИКА РБ


ДОЛЯ МИНСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТАМОЖНИ В ОБЩЕЙ СУММЕ ДОХОДОВ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ БЕЛАРУСИ В 2019 ГОДУ ДОСТИГЛА 60%
17:47 31.01.2020

Доля Минской региональной таможни (МРТ) в общей сумме доходов от деятельности таможенных органов Беларуси в 2019 году достигла порядка 60%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МРТ, по-прежнему таможня администрирует более 55% импортных и экспортных внешнеторговых операций, осуществляемых в Беларуси. Количество субъектов хозяйствования, декларирующих товары в МРТ, постоянно увеличивается. В 2019 г. их количество выросло на 10% и составило 22 тыс. Это свидетельствует о положительных результатах работы таможни по совершенствованию таможенного администрирования с учетом интересов деловых кругов и созданию условий, способствующих ускорению движения внешнеторговых товаропотоков.

За сутки таможенные операции в МРТ производятся в среднем в отношении 57 тыс. тонн различных товаров, за год эта цифра достигает более 21 млн. тонн.

В столичной таможне оформляют грузы, которые доставляются в страну автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом, а также товары, доставляемые посредством международных почтовых отправлений. К слову, ежедневно около 1 тыс. автотранспортных средств следует через пункты таможенного оформления Минской региональной таможни.

В таможне 79% партий товаров помещаются под таможенную процедуру таможенного транзита в течение не более 10 минут. Доля партий товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, время выпуска которых не превышает 2-х часов, составляет около 76%. Еще в 2016 году этот показатель не превышал 11%.
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