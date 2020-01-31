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ЭКОНОМИКА РБ
УТВЕРЖДЕН ПЛАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ НА 2020 ГОД
17:39 31.01.2020
Госстандарт утвердил план государственной стандартизации на 2020 год.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, план сформирован на основе предложений республиканских органов госуправления, технических комитетов по стандартизации, других организаций страны.
В 2020 г. предусмотрены работы по 565 темам. Среди них – разработка пяти изменений к техническим регламентам Таможенного союза на парфюмерно-косметическую продукцию, упаковку, машины и оборудование, смазочные материалы. Для различных отраслей экономики будет разработано 455 государственных стандартов (СТБ и ГОСТ) и изменений к ним, из которых 320 будут гармонизированы с международными и европейскими стандартами. Включена также разработка, пересмотр и внесение изменений в 43 организационно-методических и общетехнических стандарта. Будет проведена проверка научно-технического уровня 62 государственных стандартов.
Разработки, включенные в план, направлены на реализацию требований технических регламентов Евразийского экономического (Таможенного) союза, государственных, научно-технических и отраслевых программ и будут способствовать повышению технического уровня и качества отечественной продукции, ее экспортного потенциала, устранению технических барьеров в торговле и защите интересов потребителей.
Выполнение плана также направлено на реализацию Целей устойчивого развития.
В разрабатываемых стандартах будут учтены достижения науки, новые ресурсо- и энергосберегающие, экологичные, прогрессивные технологии.
Так, более 70 стандартов расширят нормативную базу для соблюдения требований технических регламентов Таможенного союза по безопасности низковольтного оборудования, парфюмерно-косметической продукции, молока и молочной продукции, нефти, а также по электромагнитной совместимости технических средств, ограничению применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники.
Запланирована разработка 17 государственных стандартов в рамках Программы развития системы технического нормирования, стандартизации и подтверждения соответствия в области энергосбережения на 2016 − 2020 годы.
В поддержку внедрения в экономику страны передовых методик и современных международных систем управления качеством будет разработано 18 государственных стандартов.
Объектами стандартизации в 2020 г. являются: цистерны для перевозки опасных грузов, садовое оборудование, криогенные сосуды, сельскохозяйственные машины, светильники, бытовые электроприборы, кабели, трансформаторы, материалы для дорожного строительства, средства противопожарной защиты, парфюмерно-косметическая продукция, нефтепродукты жидкие, топлива, пищевая продукция для детского питания, жиры и масла животные и растительные, текстиль, кожа, обувь, тренажеры, качество воды и др.
Ознакомиться с Планом государственной стандартизации на 2020 г. можно на сайте Госстандарта в разделе «Стандартизация/Программы работ».
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