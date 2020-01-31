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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНА ФОРМА АДМИНИСТРАТИВНОГО ЭЛЕКТРОННОГО РЕГЛАМЕНТА
17:21 31.01.2020
Утверждена типовая форма административного электронного регламента взаимодействия государственных информационных ресурсов (систем), а также ведомственных систем электронного документооборота или программного комплекса «Одно окно» с ОАИС в рамках осуществления административных процедур.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг, административный электронный регламент устанавливает требования к порядку осуществления административных процедур, технические условия предоставления информации, обязанности компетентного государственного органа и НЦЭУ при осуществлении административных процедур.
Разработка административного электронного регламента является первым шагом, осуществляемым государственным органом, к компетенции которого относится осуществление той или иной административной процедуры, при переводе административных процедур на электронную форму осуществления посредством ОАИС, согласно Методике по интеграции информационного ресурса (системы)с ОАИС.
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