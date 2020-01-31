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ЭКОНОМИКА РБ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕМИНАР «КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В КОНТЕКСТЕ ИННОВАЦИОННОГО БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТА» ПРОЙДЕТ В БГУ
17:08 31.01.2020
В БГУ пройдет 4 февраля образовательный семинар «Коммерциализация интеллектуальной собственности в контексте инновационного бренд-менеджмента».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, мероприятие организуется с целью ознакомления сотрудников университета со спецификой стартап-деятельности.
Участниками семинара станут около 30 сотрудников, ответственных за стартап-сектор на факультетах и в структурных подразделениях вуза. С приветственным словом к слушателям обратятся проректор по научной работе Василий Сафонов, руководитель департамента инновационных проектов ассоциации защиты интеллектуальной собственности «БелБрэнд» Валентина Дынич, руководитель стартап-центра БГУ Дмитрий Микулко.
В этот день будут рассмотрены темы «Оценка объектов интеллектуальной собственности», «Особенности постановки на учет ОИС, созданных при осуществлении научно-технической деятельности», «Коммерциализация интеллектуальной собственности в Республике Беларусь» и др.
Завершится образовательное мероприятие заседанием круглого стола, где обсудят проблемы, пути решения и перспективы коммерциализации интеллектуальной собственности.
Организаторами мероприятия выступают стартап-центр БГУ и Ассоциация «БелБренд».
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