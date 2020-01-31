В БГУ пройдет 4 февраля образовательный семинар «Коммерциализация интеллектуальной собственности в контексте инновационного бренд-менеджмента».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, мероприятие организуется с целью ознакомления сотрудников университета со спецификой стартап-деятельности.

Участниками семинара станут около 30 сотрудников, ответственных за стартап-сектор на факультетах и в структурных подразделениях вуза. С приветственным словом к слушателям обратятся проректор по научной работе Василий Сафонов, руководитель департамента инновационных проектов ассоциации защиты интеллектуальной собственности «БелБрэнд» Валентина Дынич, руководитель стартап-центра БГУ Дмитрий Микулко.

В этот день будут рассмотрены темы «Оценка объектов интеллектуальной собственности», «Особенности постановки на учет ОИС, созданных при осуществлении научно-технической деятельности», «Коммерциализация интеллектуальной собственности в Республике Беларусь» и др.

Завершится образовательное мероприятие заседанием круглого стола, где обсудят проблемы, пути решения и перспективы коммерциализации интеллектуальной собственности.

Организаторами мероприятия выступают стартап-центр БГУ и Ассоциация «БелБренд».