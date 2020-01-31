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ЭКОНОМИКА РБ


В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ФАКТЫ ЗАВЫШЕНИЯ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В 2019 ГОДУ ВЫЯВЛЕНЫ НА 8 ОБЪЕКТАХ ГОСИНВЕСТПРОГРАММЫ
16:53 31.01.2020

В 2017-2019 годах мероприятия госинвестпрограмм в Гродненской области ни разу не были выполнены в изначально запланированном объеме. Это было отмечено на коллегии Комитета государственного контроля Гродненской области, где были рассмотрены результаты контроля за ходом реализации в регионе Государственной инвестиционной программы на 2019 год, а также за эффективным использованием бюджетных средств, направленных на строительство объектов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС Комитете госконтроля Беларуси, ввод 3 из 12 объектов, запланированных на 2017 год, был перенесен на 2018 год; перенесен ввод 1 объекта с 2018 года на 2019 год. В прошлом году не удалось обеспечить ввод в эксплуатацию 3 объектов, в том числе многофункционального спортивного комплекса в г. Островце. В райцентре так и не были завершены пусконаладочные работы по реконструкции сетей и сооружений канализации, хотя строительство этого объекта началось еще в 2015 году. Однако сроки ввода в эксплуатацию неоднократно переносились из-за недоработок проектной документации и необходимости ее корректировок.

Следует отметить, что сроки разработки проектно-сметной документации были нарушены по ряду объектов, не всегда обеспечено ее качество, имеются ошибки в проектной документации после прохождения государственной экспертизы.

Коллегия констатировала, что в Гродненской области не принимаются должные меры по контролю за использованием бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий госинвестпрограммы, что приводит к излишнему получению средств из бюджета.

Факты завышения стоимости строительства в 2019 году выявлены на 8 объектах госинвестпрограммы на общую сумму 283 тыс. рублей. Не обеспечивается своевременная отработка текущих авансов, выданных на строительные работы. Продолжительность строительства некоторых объектов превышает нормативную практически вдвое. Установлены и факты некачественного выполнения строительных работ.

На заседании коллегии рассмотрены проблемные вопросы реализации в регионе госинвестпрограммы. Государственным органам и организациям даны поручения по устранению выявленных нарушений и недостатков, принятию мер по выполнению запланированных мероприятий.
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