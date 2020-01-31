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ЭКОНОМИКА РБ


КОЛЛЕКТИВНЫЙ СТЕНД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НАЧАЛ РАБОТУ НА ВЫСТАВКЕ BALTTOUR-2020 В РИГЕ
16:33 31.01.2020

31 января коллективная экспозиция Беларуси, организованная Национальным центром маркетинга МИД, начала свою работу на 27-й международной выставке-ярмарке туризма Balttour-2020 в Риге (Латвия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, единый стенд под брендом Belarus представил посетителям выставки возможности отдыха в нашей стране, сделав акцент на въездной медицинский туризм. Участниками коллективной экспозиции стали ведущие белорусские санатории и здравницы (санатории «Юность», «Неман 72», «СКО «Белагроздравница», оздоровительный комплекс «Борок»,), гостиницы и отели (УКХ «Гостиничный холдинг Управления делами Президента Республики Беларусь», «Президент-Отель», «Минск», «Гостиница Планета», гостиничный комплекс «Юбилейный»), замковый комплекс «Мир», а также государственный информационный портал медицинских услуг «Клиники Беларуси».

В туристической выставке принимают участие 860 компаний из более чем 40 стран мира. Ожидается более 30 тысяч посетителей из Латвии, Литвы, Эстонии, России, Скандинавии, других стран Европы.

Работа коллективного стенда Беларуси продлиться по 2 февраля 2020.
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