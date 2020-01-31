ЭКОНОМИКА РБ

В МИНСКЕ С 1 ФЕВРАЛЯ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА ВОЗОБНОВЯТ ОСТАНОВКУ «ЛЕНИНГРАДСКАЯ»

16:26 31.01.2020 С 1 февраля общественный транспорт вновь будет выполнять остановку «Ленинградская» на ул. Бобруйской в направлении ул. К. Цеткин. Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», троллейбусы № 4, 7, 36, 44 и 58, автобусы № 46, 50С, 78, 115Э, 123, 151Э и маршрутки 499-ТК, 1056-ТК, 1109-ТК, 1131-ТК, 1152-ТК, 1212-ТК, 1564-ТК и 1589-ТК будут совершать остановку «Ленинградская» на прежней остановочной площадке на ул. Бобруйской у дома № 9.