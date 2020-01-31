Национальный центр интеллектуальной собственности (НЦИС) в 2019 году отрабатывал 579 поручений вышестоящих органов государственной власти. Об этом сообщил генеральный директор НЦИС Владимир Рябоволов на заседании, которое прошло 29 января в Республиканской научно-технической библиотеке.

По его словам, сопровождался целый ряд государственных программ. За год осуществлено 11 120 административных процедур (из них 4443 заявки на регистрацию права на объекты промышленной собственности). Кроме того, было разработано 37 нормативных правовых актов, из которых 17 принято.

Особое его внимание было уделено проведению 9 мероприятий (международных, региональных семинаров, официальных визитов), в том числе организации официального визита в июне 2019 г. в Беларусь генерального директора Всемирной организации интеллектуальной собственности Ф. Гарри, а также официального визита в нашу страну в октябре прошлого года директора департамента стран с переходной и развитой экономикой ВОИС Михала Швантнера.

Владимир Рябоволов также отметил, что без наличия высокопрофессионального кадрового потенциала невозможно успешное выполнение возложенных задач. Этому вопросу уделялось первостепенное внимание. Из года в год Центр испытывал ряд, в первую очередь, объективных проблем. Главная – текучесть кадров. Шло ежегодное сокращение квалифицированных кадров, а объем задач увеличивался. В 2016 и 2017 годах из Центра уходило на 6 человек больше, чем приходило, в 2018 г. – на 2 человека больше, во второй половине 2019 г. фактически текучесть кадров стала равна нулю, а в январе 2020 г. средняя численность увеличилась на 2 человека. По его мнению, негативную тенденцию удалось переломить.

Кроме того, особый акцент в работе был сделан на молодых специалистов. Создаются все необходимые условия для предоставления им возможности для профессионального и карьерного роста. Так, по состоянию на сегодняшний день на должности руководителей назначены 22 человека в возрасте 21-35 лет. В 2017 году таких было только 11, в 2018 – 13, в 2019 – 20.