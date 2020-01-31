ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
31.01.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


НЦИС В 2019 ГОДУ ОТРАБАТЫВАЛ 579 ПОРУЧЕНИЙ ВЫШЕСТОЯЩИХ ОРГАНОВ ГОСВЛАСТИ
16:06 31.01.2020

Национальный центр интеллектуальной собственности (НЦИС) в 2019 году отрабатывал 579 поручений вышестоящих органов государственной власти. Об этом сообщил генеральный директор НЦИС Владимир Рябоволов на заседании, которое прошло 29 января в Республиканской научно-технической библиотеке.

По его словам, сопровождался целый ряд государственных программ. За год осуществлено 11 120 административных процедур (из них 4443 заявки на регистрацию права на объекты промышленной собственности). Кроме того, было разработано 37 нормативных правовых актов, из которых 17 принято.

Особое его внимание было уделено проведению 9 мероприятий (международных, региональных семинаров, официальных визитов), в том числе организации официального визита в июне 2019 г. в Беларусь генерального директора Всемирной организации интеллектуальной собственности Ф. Гарри, а также официального визита в нашу страну в октябре прошлого года директора департамента стран с переходной и развитой экономикой ВОИС Михала Швантнера.

Владимир Рябоволов также отметил, что без наличия высокопрофессионального кадрового потенциала невозможно успешное выполнение возложенных задач. Этому вопросу уделялось первостепенное внимание. Из года в год Центр испытывал ряд, в первую очередь, объективных проблем. Главная – текучесть кадров. Шло ежегодное сокращение квалифицированных кадров, а объем задач увеличивался. В 2016 и 2017 годах из Центра уходило на 6 человек больше, чем приходило, в 2018 г. – на 2 человека больше, во второй половине 2019 г. фактически текучесть кадров стала равна нулю, а в январе 2020 г. средняя численность увеличилась на 2 человека. По его мнению, негативную тенденцию удалось переломить.

Кроме того, особый акцент в работе был сделан на молодых специалистов. Создаются все необходимые условия для предоставления им возможности для профессионального и карьерного роста. Так, по состоянию на сегодняшний день на должности руководителей назначены 22 человека в возрасте 21-35 лет. В 2017 году таких было только 11, в 2018 – 13, в 2019 – 20.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.02.2020
валюта курс
EUR 2.3569
USD 2.1380
RUB 3.3857
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 31.01.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3569 +0.003
USD 2.1380 +0.0003
RUB 3.3857 -0.0071
все курсы архив

Курсы в банках
на 31.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3570 2.3600
USD 2.1380 2.1400
RUB 3.3750 3.3770
подробнее

Конвертация в банках
на 31.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1010 1.1025
EUR/RUB 69.8000 69.9000
USD/RUB 63.3000 63.6500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте