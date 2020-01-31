IT-сфера - национальный приоритет развития Беларуси. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня на пленарном заседании форума "Цифровое будущее глобальной экономики" в Алматы.

"Ставя перед собой амбициозную цель по созданию IT-страны, мы приняли вызов по перестраиванию экономики, переводу ее на цифровые рельсы, - сказал Сергей Румас. - Определив IT-сферу национальным приоритетом развития, государство сформировало необходимые стартовые условия. В Беларуси создана развитая и соответствующая мировым стандартам инфраструктура передачи, хранения и обработки данных, механизмы идентификации, современные средства защиты информации".

Одним из ключевых в этой области стал проект по созданию Республиканского центра обработки данных. "На сегодняшний день Центр сертифицирован по международным стандартам и обеспечивает высочайший уровень безопасности и отказоустойчивости. Уже сегодня более 400 госорганов и организаций осуществили поэтапный переход на использование услуг республиканского ЦОДа и облачной платформы", - отметил премьер-министр.

Сергей Румас назвал в числе уже реализованных в Беларуси проектов - программно-технический комплекс учета налоговых счет-фактур. Это позволило ввести по всей стране электронные счета-фактуры взамен бумажных и создать государственную систему по их обработке, хранению, передаче и приему с помощью технических, программных средств. Введена единая автоматизированная система электронных рецептов для Министерства здравоохранения. Такое решение обеспечивает унифицированный безопасный доступ к базам данных Минздрава из любой точки Беларуси, что сократит затраты и ускорит внедрение IT в здравоохранении. Система межведомственного электронного документооборота государственных органов позволила обеспечить обмен электронными сообщениями между всеми государственными органами и организациями на единой платформе.

"Надо отметить, что внедрение электронного документооборота в масштабах всей страны - уникальный опыт и мы здесь в числе лидеров, - подчеркнул Премьер-министр. - Один из важнейших проектов, над которым сегодня работаем - создание национальной интеграционной справочно-расчетной системы. Это ключевой этап цифровой трансформации, который позволит нам начать выдачу биометрических паспортов (ID-карт и электронных паспортов) и обеспечит свободный доступ к услугам электронного правительства в режиме 24/7".

Сергей Румас особо остановился на успехах Парка высоких технологий.

"Наши результаты и достижения в сфере IT пока еще нельзя сравнивать с мировыми лидерами. Но кое в чем мы также достигли успеха. Наш Парк высоких технологий, созданный благодаря личной поддержке главы государства, стал в Восточной Европе региональным центром притяжения лучших талантов и умов. Это самый быстрорастущий сектор экономики Беларуси - экспорт по итогам прошлого года составил $2 млрд. Хотя три года назад он не превышал и четвертую часть этой суммы. За последние два года количество резидентов выросло и сегодня приближается к 800. Это вселяет оптимизм на будущее", - добавил он.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, Сергей Румас посетил организованную в рамках форума выставку ІТ-компаний и стартапов и принял участие в церемонии вручения премии Digital Almaty Awards.