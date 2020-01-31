С 1 февраля 2020 года на белорусско-латвийской границе вводится в эксплуатацию второй пусковой комплекс автодорожного пункта пропуска «Урбаны».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, сотрудники таможенной, пограничной и иных сопутствующих служб будут осуществлять все виды контроля в новых модулях с применением новой материально-технической базы.

Переезд на новые рабочие места проходит в рамках дальнейшей реконструкции пункта пропуска. Заключительным этапом модернизации будет снос старых сооружений, построенных еще в 1992 году.

В состав 2-го пускового комплекса вошли: административное здание и модули для сотрудников таможенной, пограничной, фитосанитарной, ветеринарной и иных контрольных служб, навесы над каналами движения, досмотровый бокс, современное видеонаблюдение и многое другое.

Следующий этап - в рамках 3-го пускового комплекса реализуется проект международной технической помощи «Модернизация пункта пограничного перехода Урбаны-Силене (Латвия-Беларусь)». Он предусматривает расширение проезжей части между сопредельными пунктами пропуска до трех полос движения в каждом направлении, оборудование пешеходных дорожек и строительство современного инспекционно-досмотрового комплекса. Будут продолжены в текущем году и работы по 4-му пусковому комплексу, который включает строительство подъездной дороги к пункту пропуска, модульное здание с навесом для размещения «часового пункта пропуска» для пограничной службы. Объект в полном объеме планируется завершить в течение 4-го квартала 2020 года.

После завершения масштабной реконструкции пропускная способность пункта пропуска увеличится почти в четыре раза – с 270 до 1000 автомобилей в сутки.