|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|31.01.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
С 1 ФЕВРАЛЯ В ПУНКТЕ ПРОПУСКА «УРБАНЫ» ВСЕ ВИДЫ КОНТРОЛЯ БУДУТ ПРОХОДИТЬ В НОВЫХ РАБОЧИХ МОДУЛЯХ
15:18 31.01.2020
С 1 февраля 2020 года на белорусско-латвийской границе вводится в эксплуатацию второй пусковой комплекс автодорожного пункта пропуска «Урбаны».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, сотрудники таможенной, пограничной и иных сопутствующих служб будут осуществлять все виды контроля в новых модулях с применением новой материально-технической базы.
Переезд на новые рабочие места проходит в рамках дальнейшей реконструкции пункта пропуска. Заключительным этапом модернизации будет снос старых сооружений, построенных еще в 1992 году.
В состав 2-го пускового комплекса вошли: административное здание и модули для сотрудников таможенной, пограничной, фитосанитарной, ветеринарной и иных контрольных служб, навесы над каналами движения, досмотровый бокс, современное видеонаблюдение и многое другое.
Следующий этап - в рамках 3-го пускового комплекса реализуется проект международной технической помощи «Модернизация пункта пограничного перехода Урбаны-Силене (Латвия-Беларусь)». Он предусматривает расширение проезжей части между сопредельными пунктами пропуска до трех полос движения в каждом направлении, оборудование пешеходных дорожек и строительство современного инспекционно-досмотрового комплекса. Будут продолжены в текущем году и работы по 4-му пусковому комплексу, который включает строительство подъездной дороги к пункту пропуска, модульное здание с навесом для размещения «часового пункта пропуска» для пограничной службы. Объект в полном объеме планируется завершить в течение 4-го квартала 2020 года.
После завершения масштабной реконструкции пропускная способность пункта пропуска увеличится почти в четыре раза – с 270 до 1000 автомобилей в сутки.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.02.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 31.01.2020
Курсы в банках
на 31.01.2020
Конвертация в банках
на 31.01.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте