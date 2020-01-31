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ЭКОНОМИКА РБ


ЛАБОРАТОРИЯ ГП "БЕЛГЕОДЕЗИЯ" ПРОДЛИЛА АККРЕДИТАЦИЮ НА ПРАВО ВЫПОЛНЕНИЯ КАЛИБРОВКИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ДО 2025 ГОДА
14:35 31.01.2020

В связи с выходом новой версии основополагающего стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, регламентирующего основные требования к компетентности лабораторий в Беларуси, лаборатория по ремонту и поверке государственного предприятия "Белгеодезия" осуществила переход на новую систему качества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, такой шаг был предпринят для своевременного подтверждения компетентности при повторной аккредитации лаборатории.

Специалистами Белорусского государственного центра по аккредитации проведена повторная аккредитация на право выполнения калибровки геодезических средств измерений. Рабочая группа подтвердила соответствие лаборатории требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 в заявленной области аккредитации. Новый аттестат аккредитации выдан на 5 лет – до 2025 года.

По результатам оценки компетентности лаборатории рабочая группа по оценке соответствия отметила, что лаборатория имеет необходимый ресурс для оперативного и качественного оказания услуг своим клиентам и опытный высококвалифицированный персонал.
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