Средняя зарплата в организациях концерна «Беллесбумпром» за 2019 год выросла более чем на 12,3% и составляет около 1000 рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в отрасли нет такой организации, в которой средняя заработная плата была бы ниже 500 рублей.

Например, в ОАО «Ивацевичдрев» средняя заработана плата в 2019 году составила 1021,3 рубля, что на 23,4% выше сложившиеся по деревообрабатывающей отрасли.

В целом предприятие работает устойчиво. Объем производства в 2019 году вырос на 4,3%, рентабельность продаж выше 11%. Из общего объема произведенной продукции почти 63% поставляется на экспорт.