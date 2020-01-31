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ЭКОНОМИКА РБ
СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» ЗА 2019 ГОД ВЫРОСЛА БОЛЕЕ ЧЕМ НА 12,3%
14:04 31.01.2020
Средняя зарплата в организациях концерна «Беллесбумпром» за 2019 год выросла более чем на 12,3% и составляет около 1000 рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в отрасли нет такой организации, в которой средняя заработная плата была бы ниже 500 рублей.
Например, в ОАО «Ивацевичдрев» средняя заработана плата в 2019 году составила 1021,3 рубля, что на 23,4% выше сложившиеся по деревообрабатывающей отрасли.
В целом предприятие работает устойчиво. Объем производства в 2019 году вырос на 4,3%, рентабельность продаж выше 11%. Из общего объема произведенной продукции почти 63% поставляется на экспорт.
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