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ЭКОНОМИКА РБ
НА ЗАКУПКУ МЕДОБОРУДОВАНИЯ В ОДНУ ИЗ ПОЛИКЛИНИК МИНСКА ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯПОНИИ ВЫДЕЛИЛО ПОЧТИ 60 ТЫС. ДОЛЛАРОВ
13:50 31.01.2020
Главный врач 19-й центральной районной поликлиники Первомайского района Минска Вера Стасевич и посол Японии в Республике Беларусь Хироки Токунага подписали 28 января контракт на выделение денежного гранта в рамках программы правительства Японии «Корни травы – грантовая помощь для проектов по обеспечению безопасности человека».
Как сообщает Департамент по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС, в соответствии с документом поликлинике выделяется почти 60 тыс. долларов на закупку аппарата УЗИ.
Это 52-й проект, реализованный в Беларуси в рамках программы «Корни травы» и второй – в Минске. 27 июля 2017 года состоялась передача аппарата УЗИ для Минского городского онкологического диспансера.
Правительством Японии с 1989 года реализуется программа Официальной Помощи развитию (ОПР) ряду стран Центральной и Восточной Европы, в том числе Европейской части бывшего Советского Союза. Через «инвестиции в будущее» и сотрудничество Япония стремится поддержать сбалансированный устойчивый рост мировой экономики в целях развития и процветания. Такая помощь выгодна всему международному сообществу. Страна Восходящего Солнца планирует и далее развивать идею «инвестиции в будущее» и реализацию указанной программы.
Одной из ряда программ, реализуемых правительством Японии в рамках Официальной Помощи развитию (ОПР), является программа по предоставлению безвозмездной помощи, известная как «Корни травы – грантовая помощь для проектов по обеспечению безопасности человека», которая стартовала в Беларуси с 2004 года. Основная цель программы «Корни травы» в республике – помощь людям, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС и ее последствий.
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