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ЭКОНОМИКА РБ


СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ ЗА 2019 ГОД УВЕЛИЧИЛИ СБОР ВЗНОСОВ НА 12,4%
13:33 31.01.2020

Страховые организации республики собрали за январь-декабрь 2019 года 1378,1 млн рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Минфине, поступления за двенадцать месяцев прошлого года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 12,4%.

По добровольным видам страхования за январь-декабрь 2019 года страховые взносы составили 860,2 млн. рублей, что на 144,4 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2018 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-декабрь 2019 года – 517,9 млн. рублей, что на 7,7 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2018 года.

Доля добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 62,4% (за январь-декабрь 2018 года – 58,4%).

За январь-декабрь 2019 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 708,0 млн. рублей, что на 83,3 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-декабрь 2019 года составил 51,4% (за январь- декабрь 2018 года – 51,0%).

За январь-декабрь 2019 года страховыми организациями перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 125,5 млн. рублей (за январь-декабрь 2018 года – 131,9 млн. рублей), из них 67,5 млн. рублей – налоги и неналоговые платежи в бюджет, 58,0 млн. рублей – платежи во внебюджетные фонды (за январь-декабрь 2018 года – 74,7 млн. рублей и 57,2 млн. рублей соответственно).

Численность работников списочного состава страховых организаций на 1 января 2020 года составила 8859 человек (на 1 января 019 года их насчитывалось 8905 человек).
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