|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|31.01.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ВНЕШНИЙ ГОСДОЛГ БЕЛАРУСИ В 2019 ГОДУ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 1,4%, ВНУТРЕННИЙ – СОКРАТИЛСЯ НА 1,5%
12:18 31.01.2020
Государственный долг Беларуси на 1 января 2020 года составил 44,8 млрд. рублей и уменьшился по сравнению с началом 2019 года на 0,6 млрд. рублей, или на 1,3%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, внешний государственный долг по состоянию на 1 января 2020 года составил 17,1 млрд. долларов США, увеличившись с начала года на 0,2 млрд. долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 1,4%.
В 2019 году привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 1643,6 млн. долларов США: 730,2 млн. долларов США – правительства и банков Российской Федерации; 638,1 млн. долларов США – банки Китая; 150,5 млн. долларов США – облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках; 94,2 млн. долларов США – МБРР; 30,6 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ.
Погашение внешнего государственного долга за 2019 год составило 1511,3 млн. долларов США: 625,8 млн. долларов США – правительство РФ; 448,4 млн. долларов США – банки Китая; 353,1 млн. долларов США – ЕФСР; 78,6 млн. долларов США – МБРР; 3,7 млн. долларов США – Товарно-кредитная корпорация США; 1,7 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ.
Внутренний государственный долг по состоянию на 1 января 2020 года составил 8,8 млрд. рублей, уменьшившись с начала года на 0,1 млрд. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 1,5%.
За 2019 год размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 771,2 млн. долларов США. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 604,3 млн. долларов США и 227,2 млн. рублей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 31.01.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 30.01.2020
Курсы в банках
на 31.01.2020
Конвертация в банках
на 31.01.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте