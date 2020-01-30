Государственный долг Беларуси на 1 января 2020 года составил 44,8 млрд. рублей и уменьшился по сравнению с началом 2019 года на 0,6 млрд. рублей, или на 1,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, внешний государственный долг по состоянию на 1 января 2020 года составил 17,1 млрд. долларов США, увеличившись с начала года на 0,2 млрд. долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 1,4%.

В 2019 году привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 1643,6 млн. долларов США: 730,2 млн. долларов США – правительства и банков Российской Федерации; 638,1 млн. долларов США – банки Китая; 150,5 млн. долларов США – облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках; 94,2 млн. долларов США – МБРР; 30,6 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга за 2019 год составило 1511,3 млн. долларов США: 625,8 млн. долларов США – правительство РФ; 448,4 млн. долларов США – банки Китая; 353,1 млн. долларов США – ЕФСР; 78,6 млн. долларов США – МБРР; 3,7 млн. долларов США – Товарно-кредитная корпорация США; 1,7 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 января 2020 года составил 8,8 млрд. рублей, уменьшившись с начала года на 0,1 млрд. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 1,5%.

За 2019 год размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 771,2 млн. долларов США. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 604,3 млн. долларов США и 227,2 млн. рублей.