ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
31.01.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ВНЕШНИЙ ГОСДОЛГ БЕЛАРУСИ В 2019 ГОДУ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 1,4%, ВНУТРЕННИЙ – СОКРАТИЛСЯ НА 1,5%
12:18 31.01.2020

Государственный долг Беларуси на 1 января 2020 года составил 44,8 млрд. рублей и уменьшился по сравнению с началом 2019 года на 0,6 млрд. рублей, или на 1,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, внешний государственный долг по состоянию на 1 января 2020 года составил 17,1 млрд. долларов США, увеличившись с начала года на 0,2 млрд. долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 1,4%.

В 2019 году привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 1643,6 млн. долларов США: 730,2 млн. долларов США – правительства и банков Российской Федерации; 638,1 млн. долларов США – банки Китая; 150,5 млн. долларов США – облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках; 94,2 млн. долларов США – МБРР; 30,6 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга за 2019 год составило 1511,3 млн. долларов США: 625,8 млн. долларов США – правительство РФ; 448,4 млн. долларов США – банки Китая; 353,1 млн. долларов США – ЕФСР; 78,6 млн. долларов США – МБРР; 3,7 млн. долларов США – Товарно-кредитная корпорация США; 1,7 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 января 2020 года составил 8,8 млрд. рублей, уменьшившись с начала года на 0,1 млрд. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 1,5%.

За 2019 год размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 771,2 млн. долларов США. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 604,3 млн. долларов США и 227,2 млн. рублей.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.01.2020
валюта курс
EUR 2.3539
USD 2.1377
RUB 3.3928
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.01.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3539 +0.0118
USD 2.1377 +0.0094
RUB 3.3928 -0.0163
все курсы архив

Курсы в банках
на 31.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3550 2.3580
USD 2.1380 2.1390
RUB 3.3800 3.3900
подробнее

Конвертация в банках
на 31.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1010 1.1040
EUR/RUB 69.4500 69.8000
USD/RUB 63.0000 63.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте