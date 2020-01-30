87 сделок на общую сумму 1,2 млн белорусских рублей совершено по результатам состоявшихся на БУТБ биржевых торгов средствами защиты растений.

Как сообщает сайт ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», торги стали не только крупнейшими по объему реализованной продукции, но и самыми конкурентными за всю историю их проведения. Благодаря участию рекордного количества поставщиков цены в ходе торговой сессии снизились в среднем на 10%, а по некоторым лотам – до 15%, что позволило отечественным сельхозпредприятиям существенно сэкономить на закупке средств защиты растений.

С недавнего времени данная позиция в регулярном режиме торгуется в секции перспективных биржевых товаров БУТБ. По словам Максима Хомича, руководителя подразделения, курирующего это направление, высокий уровень конкуренции на прошедших торгах был вполне ожидаемым.

«Биржей проведена целенаправленная работа по привлечению на торги производителей и первых поставщиков. Таким образом, мы постарались решить две задачи: во-первых, обеспечить максимальную концентрацию предложения, а во-вторых, по возможности отсечь лишние посреднические звенья. Поскольку Республика Беларусь ежегодно импортирует средства защиты растений на миллионы долларов, более широкое применение биржевого механизма при закупках данной группы товаров будет способствовать снижению себестоимости белорусской сельхозпродукции и, соответственно, увеличению рентабельности предприятий агропромышленного комплекса», – считает представитель БУТБ.