Минтранс Беларуси планирует утвердить концепцию развития Национального аэропорта. Об этом сообщил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.

"Планируем утвердить концепцию развития Национального аэропорта (в ближайшее время), где должны определиться с новым терминалом: каким он должен быть, приступить к предынвестиционной проработке вопроса", - отметил он.

Кроме того, будет завершена реконструкция аэродрома в Орше, начнется реконструкция первой взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту.

Что касается железнодорожной отрасли, то здесь будет продолжена работа по обновлению подвижного состава на БЖД. Актуальным остается и вопрос электрификации.

"Кроме того, мы сейчас активно занимаемся проектированием аэроэкспресса в Национальный аэропорт, - продолжил министр. - Это очень крупный проект, к которому мы в ближайшее время должны приступить. Сегодня ведутся предпроектные и проектные работы".

Под аэроэкспресс планируется выделить отдельный путь. Это будет новая ветка от минского вокзала в Национальный аэропорт Минск.

"Нам нужно реконструировать выход из Минска, построить третий путь и новую ветку от станции Городище до Национального аэропорта (это около 18 км), - рассказал министр. - Основная цель - чтобы за полчаса можно было добраться в аэропорт из центра города. Это основные параметры проекта".

"Мы в прошлом году достигли рекордного уровня пассажиров - более 5,1 млн. Это серьезный результат, и в этом году, если продолжится динамика, которую мы видим по январю, мы приблизимся к 6 млн пассажиров в год. Соответственно, нам нужно создавать более комфортные условия для них", - подчеркнул Алексей Авраменко.