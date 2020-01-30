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ЭКОНОМИКА РБ


В 2019 ГОДУ ПОСТУПИЛО 393 ЗАЯВКИ НА ВЫДАЧУ ПАТЕНТОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ
10:53 31.01.2020

В 2019 г. поступило 393 заявки на выдачу патентов Республики Беларусь на изобретения. Об этом заявил заместитель генерального директора Национального центра интеллектуальной собственности (НЦИС) Алексей Курман на заседании, которое прошло 29 января в Республиканской научно-технической библиотеке.

По его словам, наибольшая активность проявлена в таких областях, как удовлетворение жизненных потребностей человека, химия, физика, различные технологические процессы, машиностроение.

В 2019 году на выдачу патентов Республики Беларусь на промышленные образцы поступило 325 заявок (в 2018 г. – 225), а количество заявок на выдачу патентов на полезные модели снизилось с 372 до 334.

Кроме того, по национальной процедуре была проведена предварительная экспертиза 2839 заявок и экспертиза 2965 заявленных обозначений, вынесено 2550 решений о регистрации товарных знаков, 415 решений об отказе в регистрации, 279 заявок признано отозванными.

Показатель регистрации в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания вырос на 135% и составил 2550 товарных знаков.

Из Международного бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) поступило 5746 заявок, что составило 108% к количеству заявок, поступивших в 2018 г.

Заместитель генерального директора проинформировал, что сотрудниками Центра проведена экспертиза 5 302 обозначений, по 5184 из которых было принято решение о регистрации.

Алексей Курман подчеркнул значимость развития проекта Биржи интеллектуальной собственности, база которой уже содержит 383 коммерческих предложения на объекты промышленной собственности.

Заместитель генерального директора Анжела Пленкина сообщила, что анализ поступающих в Апелляционный совет дел выявил снижение их количества по сравнению с 2018 г. При этом сохраняется тенденция количественного преобладания споров, связанных с правовой охраной товарных знаков.

Хорошей тенденцией стало снижение количества жалоб на решения патентного органа. Вместе с тем существенно возросло количество поданных заявлений на признание товарных знаков общеизвестными в Республике Беларусь.

Анжела Пленкина сообщила о продолжении выпуска электронных изданий Центра: 22 номера официальных бюллетеней НЦИС, в частности 6 номеров «Изобретения. Полезные модели. Промышленные образцы. Топологии интегральных микросхем», 12 номеров «Товарные знаки и знаки обслуживания. Наименования мест происхождения товаров» и 4 номера «Сорта растений». В прошедшем году было опубликовано 4 номера научно-практического журнала «Интеллектуальная собственность в Беларуси».
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