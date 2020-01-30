Снижение поголовья коров молочного стада зафиксировано в Бешенковичском, Браславском, Глубокском, Городокском, Докшицком, Сенненском, Толочинском, Чашникском, и Шумилинском районах Витебской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре Беларуси, из-за недостатка собственных оборотных средств хозяйства в 2019 году реализовывали скот с целью обеспечения производственных процессов и выплаты заработной платы. При этом часто личная недисциплинированность должностных лиц и сотрудников, приниженный контроль за работой со стороны специалистов управлений сельского хозяйства и продовольствия райисполкомов создавали условия для правонарушений.

На аграрных предприятиях региона до сих пор не решен вопрос надлежащего взвешивания скота. Показателен пример КУП «Докшицкий» Докшицкого района, где весы на фермах были неисправны. Фактическое взвешивание скота не производилось, а обмеры специальной лентой имели погрешность. Как следствие, в первичных документах и статистических отчетах 2019 года вес животных указан неправильно.

Аналогичная ситуация наблюдалась в хозяйствах Толочинского, Браславского, Сенненского, Чашникского, и Бешенковичского районов.

Требует дополнительного контроля процедура продажи скота предприятиями АПК, а также работа по улучшению породных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных.

В 2019 году в Витебской области возбуждено 13 уголовных дел по фактам внесения заведомо ложных сведений в официальные документы о реализации и падеже скота.

К примеру, бригадир одного из КУСХП Городокского района внесла недостоверные записи о падеже в отчет о движении скота и птицы на ферме, чем скрыла непроизводственное выбытие 27 голов молодняка КРС.

Прокурор Толочинского района в январе 2019 года возбудил уголовное дело в отношении заместителя директора по производству ОАО о злоупотреблении служебными полномочиями по ч.2 ст. 424 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

С целью сокрытия непроизводственного выбытия КРС и продажи его неустановленным лицам последний с января по август 2018 года неоднократно устно отдавал незаконные указания подчиненным ему бухгалтеру и заведующей МТФ о внесении в отчеты о движении скота и птицы по животноводческому комплексу заведомо ложных сведений. В частности, о выбытии на 43 головы КРС меньше фактического числа. Кроме того, он поручил внести в требования-накладные за названный период заведомо ложные установочные данные покупателей продукции, полученной от вынужденного убоя 97 голов КРС.

В 2019 году прокуроры Витебщины провели 61 проверку в части сохранности собственности сельскохозяйственных организаций, по их итогам подготовили 87 представлений об устранении нарушений законности.

Только по линии восстановления поголовья крупного рогатого скота (КРС) органы прокуратуры области внесли 62 представления, инициировали привлечение 486 лиц к дисциплинарной, 84 – административной, 173 – материальной ответственности в размере более 14 тыс. рублей. Предъявили 27 исковых заявлений о возмещении ущерба, причиненного падежом и недостачей скота, в сумме более 11 тыс. рублей. В порядке исполнения судебных решений взыскано 3,9 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2020 года численность КРС в хозяйствах Витебской области составила 521 376 животных (- 8007 к уровню 2019 года), молочного стада – 181 754 (- 1277). В 2019 году погибло 11 460 животных (+314).