Все прогнозные параметры по развитию транспортной отрасли в текущей пятилетке будут выполнены. Об этом заявил 30 января журналистам перед началом итоговой коллегии Минтранса заместитель премьер-министра Владимир Кухарев.

Говоря об итогах 2019 года, он отметил, что по большинству параметров были достигнуты положительные результаты.

"Сегодня мы также будем рассматривать перспективу развития на 2020 год. Это важный год - мы подводим итоги пятилетки, - отметил Владимир Кухарев, которого цитирует сайт правительства. - Рассмотрим итоги социально-экономического развития страны на 2016-2020 годы, государственных программ, касающихся транспортной отрасли, обеспечение выполнения нормативных документов. Мы видим, что все прогнозные параметры, обеспечивающие выполнение условий и задач пятилетки, будут выполнены".

Никаких препятствий для решения этих вопросов, по словам вице-премьера, нет.

Отдельно Владимир Кухарев отметил работу авиационного сектора, который в последнее время прирастает серьезными темпами.

"Есть много возможностей и для развития водной отрасли. Мы подготовили ряд мероприятий, которые должны дать результат уже в этом году", - сказал заместитель премьер-министра.