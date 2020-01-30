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ЭКОНОМИКА РБ
НАН БЕЛАРУСИ И БЕЛОРУССКАЯ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ ПОДПИСАЛИ ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
09:49 31.01.2020
НАН Беларуси и ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация" подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом 30 января поставили председатель Президиума НАН Владимир Гусаков и директор ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация" (БНБК) Даниил Урицкий.
Согласно документу, стороны договорились взаимодействовать по самому широкому спектру направлений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, среди них - проведение совместных научных исследований, содействие в научно-методическом обеспечении деятельности организаций НАН Беларуси и БНБК, использование материально-технической базы (испытательных лабораторий) организаций НАН Беларуси и БНБК для проведения научно-исследовательских работ, участие в научных и научно-технических семинарах, конференциях и выставках.
Будет также осуществлен комплекс мероприятий, направленных на повышение качества подготовки и квалификации специалистов БНБК на базе ведущих профильных организаций НАН Беларуси, оказание организациями НАН Беларуси консультативной помощи, а также помощи в получении патентов на производимую продукцию БНБК.
Говоря о важности подписанного документа, председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков отметил, что «подписание соглашения открывает широкие возможности для расширения сотрудничества научных институтов Академии наук с одной из крупнейших биотехнологических корпораций. Это дает возможность ученым активнее внедрять результаты своей деятельности в практику, прорабатывать на перспективу вопросы активизации взаимодействия».
В свою очередь директор ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация" Даниил Урицкий отметил важность усиления научного сопровождения деятельности компании по основным направлениям деятельности.
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