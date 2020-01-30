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ЭКОНОМИКА РБ
В 2020 ГОДУ В БЕЛАРУСИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАВЕРШЕНЫ ПРОЕКТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ РЯДА АВТОДОРОГ И МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ПИНА
09:42 31.01.2020
МТЗ в 2020 году планирует на треть сократить объем вредных выбросов в атмосферу. Об этом заявил заместитеВ 2020 году в Беларуси должны быть завершены проекты по реконструкции ряда автодорог и моста через реку Пина. Такие планы озвучил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко 30 января на расширенном заседании коллегии Минтранса.
«В 2020 году должны быть завершены проекты по: реконструкции участка автомобильной дороги Р-53; реконструкции автомобильной дороги М-3 (обход Плещениц); реконструкции моста через р. Пина на автомобильной дороге Р-6 Ивацевичи-Пинск-Столин; строительству мостового перехода через р. Сож на автомобильной дороге Р-140 Славгород-Краснополье», - рассказал министр.
Кроме того, будут реализовываться такие проекты как: реконструкция и модернизация автомобильной дороги М-7/Е 28 Минск - Ошмяны – граница Литовской Республики (Каменный Лог); реконструкция участка автомобильной дороги Р-53 Слобода-Новосады; реконструкция автомобильной дороги М-3 Минск-Витебск и автодорожных искусственных сооружений (мостов) Республики Беларусь, находящихся на основных транспортных магистралях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтрансе, в сфере автомобильного транспорта в текущем году в первую очередь необходимо продолжать работу над созданием условий для наращивания экспорта услуг автомобильного транспорта и совершенствованием договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества в области международных перевозок. Также важным моментом в повышении качества услуг является создание дополнительных условий для цифровизации в сфере автомобильного и городского пассажирского транспорта.
В сфере железнодорожного транспорта будет продолжена работа по наращиванию объемов перевозок с максимальным использованием возможностей развития западного маршрута международного транспортного коридора «Север – Юг», контейнерных перевозок «Китай – Европа – Китай»; модернизации системы визуального информирования пассажиров на объектах вокзального комплекса станции Минск-Пассажирский; дальнейшему обновление подвижного состава и др.
В сфере воздушного транспорта будут реализованы проекты по: реконструкции сооружения специализированного воздушного транспорта аэродром Орша с капитальным ремонтом существующей взлетно-посадочной полосы, реконструкцией рулежных дорожек, с возведением объектов вспомогательного назначения; строительству нового Центра управления воздушным движением.
Также продолжится реализация таких инвестиционных проектов как: строительство авиаремонтного завода на территории, прилегающей к территории Национального аэропорта «Минск»; реконструкция первой искусственной взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту Минск и др. Кроме того, перед Белорусской государственной академией авиации в текущем году стоит амбициозная задача - организовать подготовку летных специалистов на базе академии.
В сфере водного транспорта основной упор будет сделан на результативной работе по улучшению судоходных условий, развитию инфраструктуры и развитию перевозок водным транспортом, в том числе в рамках договоренностей на Белорусско-Украинском форуме регионов в Житомире. Должна быть завершена работа по созданию Государственной администрации водного транспорта, что даст импульс для дальнейшей реализации намеченных планов по реформированию структуры управления организаций водного транспорта.
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