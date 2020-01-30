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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОГРАММУ ПО ЗАМЕНЕ ЛИФТОВ В МНОГОЭТАЖКАХ В БЕЛАРУСИ ПЛАНИРУЮТ ЗАВЕРШИТЬ В 2020 ГОДУ
09:27 31.01.2020

Программу по замене лифтов в многоэтажках нужно завершить в 2020 году. об этом заявил 30 января заместитель премьер-министра Владимир Кухарев во время итоговой коллегии Минжилкомхоза.

"В целом задачи, которые стояли перед отраслью в 2019 году, выполнены. Основными направлениями на 2020 год будут снижение затрат в жилищно-коммунальном хозяйстве, капитальный ремонт жилья, что важно для наших граждан, обеспечение населения чистой питьевой водой. Мы должны завершить в этом году программу по замене лифтов в домах. Важно продолжать и информатизацию ЖКХ", - отметил Владимир Кухарев.

Как пояснил на заседании коллегии министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов, в 2020 году планируется замена 3613 лифтов. В 2019 году обновили 4106 лифтов, что в 1,5 раза больше, чем в 2018-м.

"Мы практически вышли на темп работы, который позволит выполнить программу ускоренной замены лифтов. На текущий год утверждены графики поставки лифтового оборудования, последняя поставка будет в октябре. 40% лифтов, которые нужно заменить, уже сегодня обеспечены проектной документацией", - сказал министр.

В 2020 году рассчитывают реализовать первые проекты по тепловой реабилитации домов с участием средств граждан.

"Будем при проведении капремонта предлагать гражданам проводить мероприятия по тепловой реабилитации домов, что должно снизить затраты на теплоснабжение и, соответственно, уменьшить оплату жилищно-коммунальных услуг, а также улучшить потребительские качества жилья", - отметил Владимир Кухарев.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в ходе коллегии Минжилкомхоза среди задач на 2020 год также названы сдерживание роста затрат на жилищно-коммунальные услуги, увеличение использования твердых коммунальных отходов до 25%, реализацию программы по замене лифтов, а также формирование госпрограммы "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2021-2025 годы. Уровень потерь тепловой энергии в каждой организации ЖКХ не должен превышать 10%.
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