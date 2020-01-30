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ЭКОНОМИКА РБ
НЕДЕЛЯ БЕЛОРУССКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРОЙДЕТ С 24 ФЕВРАЛЯ ПО 1 МАРТА
18:34 30.01.2020
С 24 февраля по 1 марта 2020 года пройдет V Неделя белорусского предпринимательства (НБП).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства», в программу мероприятия войдут семинары, конференции, выступления топ-менеджеров и бизнес-лидеров страны.
Кроме того, запланированы «круглые столы» и «панельные дискуссии», участники которых рассмотрят актуальные вопросы и приоритетные направления развития предпринимательской деятельности в Беларуси.
Одним из важнейших мероприятий V НБП станет 2-й Республиканский деловой форум «Развитие предпринимательства в Беларуси. Стратегия и тактика», который состоится 26 февраля в Национальной библиотеке.
Неделя белорусского предпринимательства ежегодно проводится СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства» совместно с Министерством экономики, Департаментом по предпринимательству, Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимательства и региональными бизнес-ассоциациями.
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