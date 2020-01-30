ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.01.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛТЕЛЕКОМ ОРГАНИЗОВАЛ СЕТЬ WI-FI В САНАТОРИИ «ЛЁТЦЫ»
18:30 30.01.2020

Санаторий «Лётцы» пополнил список здравниц Витебской области, в которых организована сеть Wi-Fi от РУП «Белтелеком».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, точки доступа появились в холлах водолечебницы и спальных корпусов, а также в административном корпусе.

Руководство санатория приняло современное решение, ведь даже во время отдыха людям необходимо проверять электронную почту, общаться с друзьями, связываться с родными и близкими.

Такую же услугу Витебский филиал РУП «Белтелеком» предоставил и многим другим организациям области. Среди них Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет, футбольный клуб «Витебск», гостиница «Ветразь», база отдыха «Крупенино» и др.

В рамках услуги «Предоставление в пользование сети Wi-Fi» по желанию заказчика Белтелеком создает сеть Wi-Fi с индивидуальным названием (SSID) и предоставляет необходимое оборудование либо подключает имеющееся у клиента оборудование к системе авторизации РУП «Белтелеком», если у него уже есть собственная сеть Wi-Fi. Клиент получает доступ к порталу авторизации и может самостоятельно его оформлять. Заказчик получает необходимое количество логинов и паролей для доступа к сети. Решение о том, на каких условиях предоставлять доступ к сервису Wi-Fi (на платной или бесплатной основе) своим клиентам, заказчик принимает самостоятельно.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.01.2020
валюта курс
EUR 2.3539
USD 2.1377
RUB 3.3928
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.01.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3539 +0.0118
USD 2.1377 +0.0094
RUB 3.3928 -0.0163
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3520 2.3560
USD 2.1360 2.1390
RUB 3.3860 3.3950
подробнее

Конвертация в банках
на 30.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1000 1.1030
EUR/RUB 69.3000 69.6000
USD/RUB 62.9500 63.1500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте