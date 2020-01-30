Санаторий «Лётцы» пополнил список здравниц Витебской области, в которых организована сеть Wi-Fi от РУП «Белтелеком».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, точки доступа появились в холлах водолечебницы и спальных корпусов, а также в административном корпусе.

Руководство санатория приняло современное решение, ведь даже во время отдыха людям необходимо проверять электронную почту, общаться с друзьями, связываться с родными и близкими.

Такую же услугу Витебский филиал РУП «Белтелеком» предоставил и многим другим организациям области. Среди них Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет, футбольный клуб «Витебск», гостиница «Ветразь», база отдыха «Крупенино» и др.

В рамках услуги «Предоставление в пользование сети Wi-Fi» по желанию заказчика Белтелеком создает сеть Wi-Fi с индивидуальным названием (SSID) и предоставляет необходимое оборудование либо подключает имеющееся у клиента оборудование к системе авторизации РУП «Белтелеком», если у него уже есть собственная сеть Wi-Fi. Клиент получает доступ к порталу авторизации и может самостоятельно его оформлять. Заказчик получает необходимое количество логинов и паролей для доступа к сети. Решение о том, на каких условиях предоставлять доступ к сервису Wi-Fi (на платной или бесплатной основе) своим клиентам, заказчик принимает самостоятельно.