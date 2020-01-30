|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.01.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛТЕЛЕКОМ ОРГАНИЗОВАЛ СЕТЬ WI-FI В САНАТОРИИ «ЛЁТЦЫ»
18:30 30.01.2020
Санаторий «Лётцы» пополнил список здравниц Витебской области, в которых организована сеть Wi-Fi от РУП «Белтелеком».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, точки доступа появились в холлах водолечебницы и спальных корпусов, а также в административном корпусе.
Руководство санатория приняло современное решение, ведь даже во время отдыха людям необходимо проверять электронную почту, общаться с друзьями, связываться с родными и близкими.
Такую же услугу Витебский филиал РУП «Белтелеком» предоставил и многим другим организациям области. Среди них Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет, футбольный клуб «Витебск», гостиница «Ветразь», база отдыха «Крупенино» и др.
В рамках услуги «Предоставление в пользование сети Wi-Fi» по желанию заказчика Белтелеком создает сеть Wi-Fi с индивидуальным названием (SSID) и предоставляет необходимое оборудование либо подключает имеющееся у клиента оборудование к системе авторизации РУП «Белтелеком», если у него уже есть собственная сеть Wi-Fi. Клиент получает доступ к порталу авторизации и может самостоятельно его оформлять. Заказчик получает необходимое количество логинов и паролей для доступа к сети. Решение о том, на каких условиях предоставлять доступ к сервису Wi-Fi (на платной или бесплатной основе) своим клиентам, заказчик принимает самостоятельно.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 31.01.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 30.01.2020
Курсы в банках
на 30.01.2020
Конвертация в банках
на 30.01.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте