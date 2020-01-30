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ЭКОНОМИКА РБ


ВСЕ ВИДЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ В БЕЛАРУСИ С 3 ФЕВРАЛЯ МОЖНО БУДЕТ ПОЛУЧИТЬ В «ОДНОМ ОКНЕ»
18:23 30.01.2020

С 3 февраля 2020 года на базе Национального центра маркетинга начнет работу Регистрационный центр Государственной системы управления открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи, в котором будет можно получить все виды электронной цифровой подписи в «одном окне».

Если ранее пользователи были вынуждены обращаться за получением атрибутного сертификата для участия в процедурах госзакупок и за «расширенной» цифровой подписью (сертификат ГосСУОК) в разные организации, то теперь для удобства пользователей это можно сделать в одном месте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, регистрационный центр ГосСУОК будет осуществлять выдачу сертификатов, которые применимы для всех государственных информационных систем нашей страны.

Кроме того, аналогичное комплексное обслуживание организаций будут осуществлять Регистрационные центры ГосСУОК на базе филиалов Национального центра маркетинга во всех областных городах Беларуси.
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