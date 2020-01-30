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ЭКОНОМИКА РБ


МЭТЗ ИМЕНИ В. И КОЗЛОВА ВЫПОЛНИЛ ШЕФ-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ НА ПОДСТАНЦИИ В РОССИЙСКОМ ПОСЕЛКЕ ЗАПОЛЯРНЫЙ
18:17 30.01.2020

Минский электротехнический завод имени В.И. Козлова выполнил шеф-наладочные работы на подстанции 2КТПСП-160 в поселке Заполярный (РФ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, для проекта «Реконструкция канализационных очистных сооружений КС Ныдинская» ООО ”Газпром трансгаз Югорск” специалисты завода провели комплекс шеф-наладочных работ на трансформаторной подстанции 2КТПСП-160 в блочно-модульном исполнении УХЛ1.

2КТПСП-160 представляет собой утепленное здание размерами 9 х 6 м оборудованное системами собственных нужд и электротехническими изделиями производства ОАОА «МЭТЗ ИМ.В.И.КОЗЛОВА»: низковольтный щит на базе шкафов двухстороннего обслуживания и автоматических выключателей «АВВ», высоковольтные шкафы ШВ-3 с автогазовыми выключателями заводского изготовления и сухие трансформаторы ТСЗГЛ.

Участие представителей завода в процессе пуско-наладки позволяет сократить срок ввода объекта в эксплуатацию, а также исключить риск ошибок при монтаже и наладке оборудования.
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