Унитарное предприятие «А1» с 9 февраля 2020 года изменяет порядок использования мессенджеров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, для абонентов линейки тарифных планов «Привет» появится возможность узнавать баланс своего лицевого счета при обращении к чат-боту А1 через сообщество компании в Viber, а также официальные страницы А1 в социальных сетях Facebook, «Вконтакте» и «Одноклассники».

С обновленным порядком использования мессенджеров можно ознакомиться, перейдя по ссылке.