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ЭКОНОМИКА РБ
УП «А1» ИЗМЕНЯЕТ ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕССЕНДЖЕРОВ
18:10 30.01.2020
Унитарное предприятие «А1» с 9 февраля 2020 года изменяет порядок использования мессенджеров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, для абонентов линейки тарифных планов «Привет» появится возможность узнавать баланс своего лицевого счета при обращении к чат-боту А1 через сообщество компании в Viber, а также официальные страницы А1 в социальных сетях Facebook, «Вконтакте» и «Одноклассники».
С обновленным порядком использования мессенджеров можно ознакомиться, перейдя по ссылке.
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