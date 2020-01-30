ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.01.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МССПИР ПРОСИТ О НАЛОЖЕНИИ МОРАТОРИЯ НА ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ К СУБЪЕКТАМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ДО КОНЦА ФЕВРАЛЯ
18:08 30.01.2020

Минский столичный союз предпринимателей и работодателей (МССПиР) ходатайствует о наложении моратория до конца февраля на применение штрафных санкций к субъектам хозяйствования. Об этом говорится в письме, которое Союз направил 22 января в ряд министерств, а также в Национальный банк.

Как рассказали ЭКОПРЕСС в ОО «МССПиР», эксперты Союза проанализировали в письме новые правила взыскания в бесспорном порядке денежных средств со счетов плательщика и осуществления платежей в бюджет, которые начали действовать 1 января 2020 года в соответствии со вступлением в силу указа от 16.10.2018 № 414 «О совершенствовании безналичных расчетов» и постановления Совмина/Нацбанка от 28.06.2019 № 432/11 «Об автоматизированной информационной системе исполнения денежных обязательств».

Согласно пункту 21 Инструкции о банковском переводе, утвержденной постановлением Нацбанка № 66 от 29.03.2001, платежные поручения на перечисление платежей в бюджет принимаются банком-отправителем независимо от наличия на счете плательщика денежных средств, необходимых для исполнения таких платежных поручений в полном объеме. При недостаточности на счете плательщика денежных средств, необходимых для исполнения платежного поручения на перечисление платежей в бюджет в полном объеме, банк-отправитель направляет данное платежное поручение в АИС ИДО.

При поступлении денежных средств на счет банк в течение 15 минут информирует АИС ИДО о наличии доступного остатка для погашения неисполненных денежных обязательств (НДО).

Согласно пункту 36 Постановления 432/11, АИС ИДО после получения от банка-плательщика электронного документа, подтверждающего наличие денежных средств на счетах в банке для исполнения (частичного исполнения) НДО, в течение 5 минут с момента получения такого электронного документа формирует платежную инструкцию АИС ИДО на списание средств.

Эксперты отмечают, что именно в дни основных налоговых платежей (начиная с 13 января 2020 года) со стороны АИС ИДО наблюдаются существенные задержки (до 4-х часов, в том числе с переходом на следующий банковский день) при направлении платежных инструкций на списание средств по НДО после получения от банков информации о наличии доступного остатка денежных средств, что вызывает несвоевременное исполнение обязательств по уплате платежей в бюджет.

При обращении клиентов в коммерческие банки за официальным ответом банковские работники расписывают порядок обработки документов: во сколько клиентом было предоставлено ПП, во сколько оно было направлено в АИС ИДО банком, во сколько прошел из АИС ИДО документ на списание средств.

Банковские работники рекомендуют во избежание ситуации несвоевременного исполнения платежей в бюджет при наличии средств на счете при планировании осуществления платежей в бюджет за счет поступлений текущего дня, платежные поручения на перечисление средств в бюджет предоставлять в банк только после поступления средств на счет.

«Общественное объединение Минский столичный союз предпринимателей и работодателей выражает озабоченность сложившейся ситуацией и на основании экспертного анализа ходатайствует о наложении моратория с января до конца февраля 2020 года на применение к субъектам хозяйствования штрафных санкций, пени (недоимки по случаям несвоевременной оплаты обязательств, в связи с задержкой исполнения документов в АИС ИДО)», - говорится в письме МССПиР.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.01.2020
валюта курс
EUR 2.3539
USD 2.1377
RUB 3.3928
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.01.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3539 +0.0118
USD 2.1377 +0.0094
RUB 3.3928 -0.0163
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3520 2.3560
USD 2.1360 2.1390
RUB 3.3860 3.3950
подробнее

Конвертация в банках
на 30.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1000 1.1030
EUR/RUB 69.3000 69.6000
USD/RUB 62.9500 63.1500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте