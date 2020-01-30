Минский столичный союз предпринимателей и работодателей (МССПиР) ходатайствует о наложении моратория до конца февраля на применение штрафных санкций к субъектам хозяйствования. Об этом говорится в письме, которое Союз направил 22 января в ряд министерств, а также в Национальный банк.

Как рассказали ЭКОПРЕСС в ОО «МССПиР», эксперты Союза проанализировали в письме новые правила взыскания в бесспорном порядке денежных средств со счетов плательщика и осуществления платежей в бюджет, которые начали действовать 1 января 2020 года в соответствии со вступлением в силу указа от 16.10.2018 № 414 «О совершенствовании безналичных расчетов» и постановления Совмина/Нацбанка от 28.06.2019 № 432/11 «Об автоматизированной информационной системе исполнения денежных обязательств».

Согласно пункту 21 Инструкции о банковском переводе, утвержденной постановлением Нацбанка № 66 от 29.03.2001, платежные поручения на перечисление платежей в бюджет принимаются банком-отправителем независимо от наличия на счете плательщика денежных средств, необходимых для исполнения таких платежных поручений в полном объеме. При недостаточности на счете плательщика денежных средств, необходимых для исполнения платежного поручения на перечисление платежей в бюджет в полном объеме, банк-отправитель направляет данное платежное поручение в АИС ИДО.

При поступлении денежных средств на счет банк в течение 15 минут информирует АИС ИДО о наличии доступного остатка для погашения неисполненных денежных обязательств (НДО).

Согласно пункту 36 Постановления 432/11, АИС ИДО после получения от банка-плательщика электронного документа, подтверждающего наличие денежных средств на счетах в банке для исполнения (частичного исполнения) НДО, в течение 5 минут с момента получения такого электронного документа формирует платежную инструкцию АИС ИДО на списание средств.

Эксперты отмечают, что именно в дни основных налоговых платежей (начиная с 13 января 2020 года) со стороны АИС ИДО наблюдаются существенные задержки (до 4-х часов, в том числе с переходом на следующий банковский день) при направлении платежных инструкций на списание средств по НДО после получения от банков информации о наличии доступного остатка денежных средств, что вызывает несвоевременное исполнение обязательств по уплате платежей в бюджет.

При обращении клиентов в коммерческие банки за официальным ответом банковские работники расписывают порядок обработки документов: во сколько клиентом было предоставлено ПП, во сколько оно было направлено в АИС ИДО банком, во сколько прошел из АИС ИДО документ на списание средств.

Банковские работники рекомендуют во избежание ситуации несвоевременного исполнения платежей в бюджет при наличии средств на счете при планировании осуществления платежей в бюджет за счет поступлений текущего дня, платежные поручения на перечисление средств в бюджет предоставлять в банк только после поступления средств на счет.

«Общественное объединение Минский столичный союз предпринимателей и работодателей выражает озабоченность сложившейся ситуацией и на основании экспертного анализа ходатайствует о наложении моратория с января до конца февраля 2020 года на применение к субъектам хозяйствования штрафных санкций, пени (недоимки по случаям несвоевременной оплаты обязательств, в связи с задержкой исполнения документов в АИС ИДО)», - говорится в письме МССПиР.