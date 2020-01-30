Уникальный ветеринарный препарат «Ципропиг» разработан в Белорусском государственном университете.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, лекарство не имеет мировых аналогов и является универсальным средством для профилактики и терапии метрита, мастита и агалактии (отсутствие молока) у свиноматок.

«Ципропиг» применяется в виде жидкого стерильного инъекционного раствора, обладающего антибактериальным, антивирусным, иммуномодулирующим, антистрессовым свойствами. Его использование позволяет сократить сроки периода от родов до последующего оплодотворения и скорректировать отрицательные послеродовые явления, например, различные патологии матки. В результате применения происходит противовирусная профилактика, увеличивается секреция и качество молозива и молока, предотвращается угроза возникновения острого постродового эндометрита и его хронической формы.

Активное использование препарата «Ципропиг» позволит стабилизировать эпизоотическую ситуацию в стране и будет способствовать снижению заболеваемости на 40-60% и повышению сохранности поголовья на 20-30%.

В настоящее время ветеринарное средство находится на государственной регистрации в Белорусском государственном ветеринарном центре.