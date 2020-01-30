31 января под руководством председателя Госкомвоенпрома Романа Головченко на базе ОАО «АГАТ–системы управления» – управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления» пройдет заседание коллегии, на котором будут подведены итоги деятельности организаций Госкомвоенпрома за 2019 год, определены меры и поставлены задачи по обеспечению их стабильного развития в 2020 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, в рамках коллегии пройдет выставка разработок (образцов продукции), выполненных (произведенных) организациями в 2018-2019 годах. На стендах предприятий будут демонстрироваться информационные материалы по развитию организаций в 2020 году, опытные, макетные и натурные образцы, поступающие или планируемые к поступлению на вооружение (снабжение) Вооруженных Сил и подразделений министерств и ведомств силового блока, а также имеющие экспортный потенциал.

Входящие в систему Госкомвоенпрома 19 организаций представят инновационные системные и технические решения, базирующиеся на передовых информационных технологиях, которые лежат в основе продукции, создаваемой организациями в интересах различных отраслей экономики страны, обороны и безопасности граждан.

В общей сложности планируется представить более 160 натурных и макетных (масштабных) образцов продукции военного и двойного назначения – новейшие оборонные технологии и возможности организаций Госкомвоенпрома в области разработки и производства систем огневого поражения, в том числе зенитные управляемые ракеты и авиационные средства поражения малого калибра для беспилотных летательных аппаратов; роботизированных комплексов воздушного и наземного базирования; легкого стрелкового оружия; средств подвижности, в том числе колесной легкобронированной техники различной комплектации; передовые разработки систем радиолокации и средств радиоэлектронной борьбы, в том числе по эффективному обнаружению и противодействию применению беспилотных летательных аппаратов; автоматизированные системы управления оружием и средства связи; индивидуальные средства бронезащиты; оптико-электронные средства и системы специального назначения; ЭВМ специального назначения, изделий микросистемной и СВЧ-техники; мобильные быстро разворачиваемые платформы, средства отображения информации; аппаратура для мобильных, робототехнических и беспилотных систем радиационного мониторинга и контроля окружающей среды, а также возможности по модернизации средств противовоздушной обороны, ствольной реактивной артиллерии, авиационных управляемых ракет класса «воздух-воздух» и 122-мм реактивных снарядов для РСЗО «Град».

Среди новинок – станции спутниковой связи семейства «Восход» (переносная, перевозимая, оконечная и узловая), беспилотные авиационные комплексы «Квадро 1400» и «Барражирующая труба» в ударном варианте, боевая машина РСЗО «Флейта» на базе бронеавтомобиля «АСИЛАК» SHTS и подвижный пункт управления на базе бронеавтомобиля «АСИЛАК» АРС-6, комплекс радиомониторинга и радиолокации «Купол», мобильный комплекс радиопеленгования ВЧ диапазона «ВОЛАР», возимая радиостанция КВ диапазона Р-181-100ВК и полевой коммутатор «Корунд-П» (П-195П), трицикл, система мониторинга концентрации СО, СО2 и СН4 и критичных точках на борту автомобиля и другие.

Представляемая экспозиция разработок (образцов продукции) демонстрирует потенциал и возможности предприятий по реализации комплексных системных проектов по направлениям развития систем вооружения, определенных Программой развития Госкомвоенпрома и оборонного сектора экономики до 2020 года.