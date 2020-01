ЭКОНОМИКА РБ

МТЗ ПРЕДСТАВИЛ НА ВЫСТАВКЕ В БУДАПЕШТЕ СЕМЬ МОДЕЛЕЙ ТЕХНИКИ

16:35 30.01.2020 Минский тракторный завод совместно со своим официальным дистрибьютором Belarus Tractor Co. Ltd. представил 7 моделей техники, а также навесное оборудование на международной выставке «АгромашЭкспо-2020», которая прошла 22-25 января в Будапеште (Венгрия). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, модели Belarus-742.7 и Belarus-923.7 из новой линейки тракторов, ориентированной в первую очередь на европейский рынок, в Венгрии были представлены впервые. В тракторе Belarus-742.7 установлен двигатель Caterpillar C2.2 мощностью в 75 лошадиных сил, соответствующий экологическим требованиям Stage V, без применения Ad Blue, что позволяет значительно снизить стоимость его эксплуатации. Кабина оснащена кондиционером, зеркалами с электрорегулировкой и подогревом. Управление гидросистемой, валами отбора мощности, подключением переднего моста трактора также электронное, что делает эксплуатацию техники более эффективной. Belarus-923.7 – усовершенствованный вариант машины этой серии. В нем проведена глубокая модернизации трансмиссии, в результате чего улучшились потребительские свойства и надежность трактора. В этой модели к тому же оптимизирована конструкция привода переднего ведущего моста и установлен синхронизированный реверс-редуктор. Машину отличает кабина повышенной комфортности, в том числе оборудованная системой кондиционирования. На тракторе установлен двигатель Caterpillar C3.6 мощностью 95 лошадиных сил, отвечающий последним европейским экологическим требованиям. Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь положительно оценил белорусскую экспозицию. Belarus Tractor Co. Ltd., которое в сотрудничестве с местными дилерами не первое десятилетие продвигает белорусские тракторы на венгерском рынке, удостоилось почетной грамоты Министерства сельского хозяйства. «АгромашЭкспо» традиционно стала первой выставочной площадкой белорусской техники в 2020 году.