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ЭКОНОМИКА РБ


ОРГАНИЗАЦИИ ГОССЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ УВЕЛИЧИЛИ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ НА 6,6%
15:57 30.01.2020

На 1 января 2020 года на налоговом учете Гродненской области состояло 2216 организаций государственного сектора экономики, которые уплатили в бюджет 1920,2 млн. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Гродненской области, по сравнению с 1 января 2019 года количество организаций, состоящих на учете, уменьшилось на 41 плательщика, или на 1,8%, а поступления возросли на 6,6%.

В расчете на одну организацию за 2019 год внесено в бюджет 866,5 тыс. рублей, рост к 2018 году составил 8,6%.

Доля платежей государственного сектора экономики в общих налоговых поступлениях области увеличилась на 0,4 процентного пункта до 75,5%а.
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