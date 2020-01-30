В свободной экономической зоне «Витебск» 29 января зарегистрирован 50-й резидент с российским капиталом – общество с ограниченной ответственностью «БелБанка».

Как сообщает сайт СЭЗ, общество намерено реализовать инвестиционныйпроект по производству цельнотянутых и сборных жестяных банок для пищевых продуктов.

Под размещение производства выбрано две площадки в Витебске: первом и втором секторах СЭЗ «Витебск».

На первом этапе сырье будет закупаться в странах Европейского союза, а с запуском Миорского металлопрокатного завода планируется перейти на отечественное сырье.

Готовая продукция в полном объеме будет поставляться за рубеж.