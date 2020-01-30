За минувший год городским учреждениям образования Гродно удалось сэкономить на энергоресурсах более 585 тысяч рублей. Такие цифры на планерке у председателя горисполкома Мечислава Гоя озвучил начальник отдела образования Андрей Семанчик.

По его словам, за 2019 год заменили на менее энергоемкие 131 единицу оборудования, установили более трех тысяч энергосберегающих окон и более 2 тысяч ламп. Работы по энергосбережению будут продолжаться.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности,, за 2019 год количество учеников в школах увеличилось на 1700 человек.