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ЭКОНОМИКА РБ
УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГРОДНО В 2019 ГОДУ СЭКОНОМИЛИ НА ЭНЕРГОРЕСУРСАХ БОЛЕЕ 585 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
15:03 30.01.2020
За минувший год городским учреждениям образования Гродно удалось сэкономить на энергоресурсах более 585 тысяч рублей. Такие цифры на планерке у председателя горисполкома Мечислава Гоя озвучил начальник отдела образования Андрей Семанчик.
По его словам, за 2019 год заменили на менее энергоемкие 131 единицу оборудования, установили более трех тысяч энергосберегающих окон и более 2 тысяч ламп. Работы по энергосбережению будут продолжаться.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности,, за 2019 год количество учеников в школах увеличилось на 1700 человек.
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