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ЭКОНОМИКА РБ
НАРУШЕНИЯ ПОРЯДКА ЗАВЕРШЕНИЯ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ВЫЯВЛЕНЫ В 2019 ГОДУ В 25 ОРГАНИЗАЦИЯХ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
14:18 30.01.2020
Комитет государственного контроля Могилевской области в 2019 году выявил нарушения порядка завершения внешнеторговых операций в 25 организациях региона.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, субъекты хозяйствования и 28 должностных лиц этих организаций оштрафованы на 171,4 тыс. рублей.
Предложено принять меры по взысканию с недобросовестных контрагентов наложенных Комитетом госконтроля штрафов и предусмотренных контрактами неустоек, а также по устранению выявленных нарушений и недопущению их в дальнейшем.
Следует отметить, что просроченная задолженность зарубежных контрагентов перед предприятиями Могилевщины увеличилась за январь-ноябрь прошлого года на 10,1 млн. рублей (на 21,1%) и составила на 1 декабря 2019 года 58 млн. рублей. Свыше 60% задолженности числится за иностранными партнерами организаций Бобруйска.
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