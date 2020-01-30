Комитет государственного контроля Могилевской области в 2019 году выявил нарушения порядка завершения внешнеторговых операций в 25 организациях региона.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, субъекты хозяйствования и 28 должностных лиц этих организаций оштрафованы на 171,4 тыс. рублей.

Предложено принять меры по взысканию с недобросовестных контрагентов наложенных Комитетом госконтроля штрафов и предусмотренных контрактами неустоек, а также по устранению выявленных нарушений и недопущению их в дальнейшем.

Следует отметить, что просроченная задолженность зарубежных контрагентов перед предприятиями Могилевщины увеличилась за январь-ноябрь прошлого года на 10,1 млн. рублей (на 21,1%) и составила на 1 декабря 2019 года 58 млн. рублей. Свыше 60% задолженности числится за иностранными партнерами организаций Бобруйска.