Комитет экономики Витебского облисполкома проводит конкурс инвестиционных проектов субъектов малого бизнеса для оказания государственной финансовой поддержки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебском облисполкоме, государственная финансовая поддержка предоставляется субъектам малого предпринимательства Витебской области, а также дополнительно субъектам среднего предпринимательства Оршанского района Витебской области, реализующим инвестиционные проекты, бизнес-проекты, в целях строительства, приобретения капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и (или) их ремонта и реконструкции, приобретения оборудования, транспортных средств, специальных устройств и приспособлений, закупки комплектующих изделий, сырья и материалов для собственного производства и оказания услуг.

Государственная финансовая поддержка оказывается путем предоставления: субсидий для возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами, субсидий для возмещения части расходов на выплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды.

Обязательным условием оказания государственной финансовой поддержки на конкурсной основе субъектам предпринимательства является создание новых рабочих мест.

Возмещение части процентов за пользование банковскими кредитами, полученными: в белорусских рублях, осуществляется в размере не более 0,5 ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, установленной на дату возмещения части процентов; в иностранной валюте – в размере не более 0,5 ставки по кредиту.

Возмещение производится в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка Беларуси на дату принятия решения о возмещении части процентов.

Возмещения части расходов на выплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды производится в размере, не превышающем 0,5 размера вознаграждения (дохода) лизингодателя.

В случае приобретения объектов лизинга за иностранную валюту возмещение части расходов на выплату лизинговых платежей производится в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка на дату принятия решения о возмещении части расходов на эти платежи.

Прием документов на участие в конкурсе осуществляет комитет экономики Витебского облисполкома.