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ЭКОНОМИКА РБ


БУТБ ОРГАНИЗУЕТ В РИГЕ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР ПО БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛЕ
13:40 30.01.2020

13 марта 2020 г. в рамках 34-й международной выставки строительной индустрии «Дом I 2020» в Риге (Латвия) состоится практический семинар ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) для деловых кругов Прибалтики и других стран-членов Европейского союза, посвященный вопросам развития трансграничной биржевой торговли товарами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в ходе семинара планируется обсудить перспективы более активного применения электронных торговых площадок БУТБ для закупки белорусской лесопродукции, строительных материалов и других товаров, востребованных в странах Балтии и Северной Европы, а также рассмотреть возможность реализации на территории Республики Беларусь инвестиционных проектов в сфере деревообработки с привлечением иностранного капитала.

Ожидается, что участие в семинаре примут представители ведущих белорусских компаний-экспортеров лесопродукции, Национального агентства инвестиций и приватизации, SIA Business Support Services (брокер БУТБ в Латвии), а также других организаций, заинтересованных в расширении белорусско-латвийского торгово-экономического сотрудничества.

Мероприятие проводится при поддержке посольства Беларуси в Латвии и Латвийского агентства инвестиций и развития.
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