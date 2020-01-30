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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛПОЧТЕ ПОЯСНИЛИ ПРИЧИНЫ ЗАДЕРЖКИ ДОСТАВКИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ
13:22 30.01.2020
РУП «Белпочта» пояснило причины задержки доставки международных почтовых отправлений.
Как отмечается в размещенном на сайте предприятия сообщении, в течение января 2020 года, помимо запланированных новогодних и рождественских потоков почты, в Беларусь стала поступать в больших объемах почта из Китая и Сингапура, скопившаяся с ноября 2019 года в транзитном аэропорту Стамбула (Турция). Это привело к увеличению объема почты более чем в 2,3 раза и создало дополнительную незапланированную нагрузку в учреждениях международного почтового обмена города Минска.
Между тем РУП «Белпочта» предпринимает все возможные меры по сокращению сроков обработки увеличенного объема международных почтовых отправлений, приносит извинения за временные неудобства и просит с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.
Кроме того, в преддверии новогодних и рождественских праздников потоки почты, поступающей в Беларусь, увеличиваются на 30-40%.
«Прогнозируя данную ситуацию, РУП «Белпочта» в этот период привлекает дополнительный штат работников по обработке международных почтовых отправлений, а с 2020 г — с оформлением срочных трудовых договоров как с полной, так и с частичной занятостью с учетом соблюдения всех норм трудового законодательства Республики Беларусь. В настоящее время штат дополнительных работников под прогнозируемые объемы поступающей почты полностью укомплектован», - говорится в сообщении.
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