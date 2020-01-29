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ЭКОНОМИКА РБ


ИНВЕСТИЦИОННЫЙ И ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» ПРЕДСТАВЛЕН В ТУРЦИИ
12:43 30.01.2020

Инвестиционный потенциал Гродненской области был представлен на заседании совместной белорусско-турецкой рабочей группы по промышленно-технологическому сотрудничеству, которое прошло 28-29 января в Стамбуле.

Как сообщает сайт СЭЗ «Гродноинвест», заместитель главы администрации свободно-экономической зоны Дмитрий Рожков провел презентацию инвестиционного, промышленного и торгово-экономического потенциала СЭЗ, инвестиционных идей по созданию турецкой промышленной зоны и мультимодального центра логистики в Гродненской области. Он также внес предложения по развитию белорусско-турецких деловых отношений.

В рамках визита в Турцию состоялся ряд встреч с потенциальными инвесторами в сфере деревообработки и производства автокомпонентов, а также резидентами Технопарка Стамбула.

Товарооборот между резидентами СЭЗ «Гродноинвест» и турецким бизнесом в 2018 году превысил 10 млн долл. США, что в 2,7 раза больше по сравнению с 2017 годом. Белорусские компании поставляют в Турцию химические продукты, мебель и изделия деревообработки. Из Турции импортируются продукты из пластмасс, хлопок и трикотаж, металлоконструкции, машины и оборудование.

Среди резидентов СЭЗ «Гродноинвест» есть компания с турецким капиталом. ООО «Европластекс Инвест» реализует значимый проект в сфере текстильной промышленности по созданию вертикально-интегрированного комплекса по производству хлопковой пряжи и изделий из нее общей стоимостью свыше 50 млн долл. США.

С целью расширения деловых контактов между двумя странами, в октябре 2019 года администрация СЭЗ «Гродноинвест» совместно с Посольством Республики Беларусь в Турецкой Республике организовала в Гродно Белорусско-Турецкий региональный форум. В нем приняло участие более 50 компаний из различных секторов экономики.

В декабре 2019 года администрация СЭЗ приняла участие в заседании белорусской части Белорусско-Турецкого делового совета, где были обозначены проблемные вопросы резидентов СЭЗ «Гродноинвест» касательно экспорта продукции на турецкий рынок, перспективы по взаимодействию с турецким бизнесом на 2020 год.
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