|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.01.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НАЗНАЧЕНЫ НОВЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ В ЗАО "АТЛАНТ" И МЗКТ
12:29 30.01.2020
Александр Лукашенко сегодня дал согласие на назначение новых руководителей в ЗАО "Атлант" и Минский завод колесных тягачей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, генеральным директором Минского завода холодильников (ЗАО "Атлант") назначен Дмитрий Соколовский, занимавший должность замгендиректора ЗАО "Атлант" по корпоративному развитию и финансам.
Генеральным директором МЗКТ назначен Алексей Римашевский, занимавший должность замглавного инженера по подготовке производства.
Кроме того, Лукашенко назначил Валерия Бельского заместителем главы своей администрации, Геннадия Богдана - заместителем Управляющего делами президента; Игоря Кудревича - директором Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами президента.
Дано также согласие на назначение:
Вадима Зарянкина - председателем Витебского горисполкома;
Андрея Филановича - главой администрации Московского района Бреста;
Валентины Богатыревой - ректором Витебского государственного университета имени П.М. Машерова;
Дмитрия Харитончика - заместителем министра промышленности;
Андрея Буйневича - заместителем министра промышленности;
Ирины Воронович - директором Департамента по туризму Министерства спорта и туризма;
Андрея Лиса - членом Минского облисполкома.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.01.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 29.01.2020
Курсы в банках
на 30.01.2020
Конвертация в банках
на 30.01.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте