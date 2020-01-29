ЭКОНОМИКА РБ

НАЗНАЧЕНЫ НОВЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ В ЗАО "АТЛАНТ" И МЗКТ

12:29 30.01.2020 Александр Лукашенко сегодня дал согласие на назначение новых руководителей в ЗАО "Атлант" и Минский завод колесных тягачей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, генеральным директором Минского завода холодильников (ЗАО "Атлант") назначен Дмитрий Соколовский, занимавший должность замгендиректора ЗАО "Атлант" по корпоративному развитию и финансам. Генеральным директором МЗКТ назначен Алексей Римашевский, занимавший должность замглавного инженера по подготовке производства. Кроме того, Лукашенко назначил Валерия Бельского заместителем главы своей администрации, Геннадия Богдана - заместителем Управляющего делами президента; Игоря Кудревича - директором Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами президента. Дано также согласие на назначение: Вадима Зарянкина - председателем Витебского горисполкома; Андрея Филановича - главой администрации Московского района Бреста; Валентины Богатыревой - ректором Витебского государственного университета имени П.М. Машерова; Дмитрия Харитончика - заместителем министра промышленности; Андрея Буйневича - заместителем министра промышленности; Ирины Воронович - директором Департамента по туризму Министерства спорта и туризма; Андрея Лиса - членом Минского облисполкома.