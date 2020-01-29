За 2019 год по результатам камерального контроля, проведенного инспекциями Витебской области с использованием АИС «Учет счетов-фактур», плательщикам направлено более 2 тысяч уведомлений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, дополнительно исчисленная к уплате сумма налогов составила 13,5 млн. рублей, предотвращен необоснованный возврат из бюджета налога на добавленную стоимость в сумме 11,7 млн. рублей.

Основными нарушениями налогоплательщиков, выявленными при проведении камерального контроля с использованием АИС «Учет счетов-фактур», являются неправомерное принятие к вычету сумм налога на добавленную стоимость, занижение налоговой базы по налогу на добавленную стоимость, нарушение порядка и сроков выставления электронных счетов-фактур.