|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.01.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ КАМЕРАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В 2019 ГОДУ НАПРАВЛЕНО БОЛЕЕ 2 ТЫСЯЧ УВЕДОМЛЕНИЙ
12:20 30.01.2020
За 2019 год по результатам камерального контроля, проведенного инспекциями Витебской области с использованием АИС «Учет счетов-фактур», плательщикам направлено более 2 тысяч уведомлений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, дополнительно исчисленная к уплате сумма налогов составила 13,5 млн. рублей, предотвращен необоснованный возврат из бюджета налога на добавленную стоимость в сумме 11,7 млн. рублей.
Основными нарушениями налогоплательщиков, выявленными при проведении камерального контроля с использованием АИС «Учет счетов-фактур», являются неправомерное принятие к вычету сумм налога на добавленную стоимость, занижение налоговой базы по налогу на добавленную стоимость, нарушение порядка и сроков выставления электронных счетов-фактур.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.01.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 29.01.2020
Курсы в банках
на 30.01.2020
Конвертация в банках
на 30.01.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте