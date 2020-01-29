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ЭКОНОМИКА РБ


"СЛАВКАЛИЙ" ПРОДОЛЖИЛ ПРОХОДКУ ШАХТНЫХ СТВОЛОВ НА НЕЖИНСКОМ ГОК
11:53 30.01.2020

«Славкалий», входящий в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, возобновляет стволопроходческие работы на Нежинском ГОК. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе компании.

С июля прошлого года, когда стволопроходческие механизированные комплексы «Ульяна» (клетевой шахтный ствол) и «Ольга» (скиповой шахтный ствол) прошли участок с водоносными горизонтами до отметки -327м, на объекте начались гидроизоляционные работы. Немецкая подрядная компания Redpath Deilmann выполнила монтаж тюбинговой колонны из 3225 чугунных сегментов, а затем тампонаж закрепного пространства (в специальные отверстия тюбингов под давлением нагнеталась смесь из цемента, воды и жидкого стекла, которая проникает в трещины пород и уменьшает поступление грунтовой воды к крепи стволов).

На текущий момент весь комплекс работ по обеспечению устойчивого крепления шахтных стволов успешно завершен и механизированные комплексы SBR возобновляют стволопроходческую работу. На скиповом стволе завершается подготовка «Ольги» к запуску. На клетевом стволе машина уже начала движение, сохраняя средний темп проходки – 3м/сутки.

На Нежинском ГОК проходка стволов продолжится до отметки -725м.

«Работы ведутся в штатном режиме. Под землей работают исключительно белорусские шахтопроходчики и горняки. Что касается техники: можно смело сказать, что она надежная и не подвержена поломкам. Проблем с ней не возникало», - рассказал главный менеджер проекта компании Redpath Deilmann (ФРГ) Михаэль Нирманн.

Две стволопроходческие машины для Нежинского ГОК были построены на заводе немецкой компании Herrenknecht, - мирового лидера в сфере производства и пуско-наладки SBR, и не имеют аналогов в Европе. Запуск первого из двух комплексов состоялся в конце 2018 года. Технология механизированного способа проходки не подразумевает использование взрывчатки, обеспечивает безопасные условия труда и соответствует самым высоким экологическим стандартам.
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