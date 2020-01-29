Сотрудники Оперативной таможни выявили факт ввоза и последующей реализации на территории Евразийского экономического союза квадроциклов, маркированных товарным знаком канадской компании.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, квадроциклы были вовлечены в торговый оборот белорусским субъектом хозяйствования без разрешения правообладателя на использование товарного знака. Данную информацию подтвердила канадская компания, чьи права интеллектуальной собственности и были нарушены.

Ориентировочная стоимость квадроциклов составила более 200 тысяч белорусских рублей.

Оперативной таможней по данному факту был начат административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 9.21 КоАП Республики Беларусь (незаконное использование объектов права промышленной собственности). По решению суда предприниматель Минского района привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 базовых величин.