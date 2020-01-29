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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКИЙ СУБЪЕКТ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ РЕАЛИЗОВАЛ 9 КВАДРОЦИКЛОВ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ
11:46 30.01.2020
Сотрудники Оперативной таможни выявили факт ввоза и последующей реализации на территории Евразийского экономического союза квадроциклов, маркированных товарным знаком канадской компании.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, квадроциклы были вовлечены в торговый оборот белорусским субъектом хозяйствования без разрешения правообладателя на использование товарного знака. Данную информацию подтвердила канадская компания, чьи права интеллектуальной собственности и были нарушены.
Ориентировочная стоимость квадроциклов составила более 200 тысяч белорусских рублей.
Оперативной таможней по данному факту был начат административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 9.21 КоАП Республики Беларусь (незаконное использование объектов права промышленной собственности). По решению суда предприниматель Минского района привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 базовых величин.
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