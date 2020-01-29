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ЭКОНОМИКА РБ
УТВЕРЖДЕН ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ НА ФЕВРАЛЬ 2020 ГОДА
11:32 30.01.2020
Руководители министерств и ведомств проведут в Совете министров в феврале 2020 года личные приемы граждан, их представителей, представителей юридических лиц.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, на 5 февраля запланирован прием граждан заместителем премьер-министра Владимиром Дворником.
Председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев проведет прием 7 февраля, министр юстиции Олег Слижевский – 12 февраля.
14 февраля в Совете министров с гражданами и юрлицами встретится министр энергетики Виктор Каранкевич, 19 февраля – министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык.
Министр связи и информатизации Константин Шульган проведет прием граждан 21 февраля, министр культуры Юрий Бондарь – 26 февраля, министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько – 28 февраля.
Прием проводится с 10.00 в Минске (ул. Советская, 9, комната 103, контактные телефоны: 222-63-69, 222-65-09).
Личный прием министрами и председателями государственных комитетов осуществляется, как правило, по предварительной записи, заместителями премьер-министра– только по предварительной записи с представлением обращения по существу вопроса.
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