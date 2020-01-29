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ЭКОНОМИКА РБ


В ФИЛИАЛЕ МИНСКОГО МОТОРНОГО ЗАВОДА В СТОЛБЦАХ СОСТОЯЛСЯ ПРОБНЫЙ ПУСК НОВОГО УЧАСТКА ФАСОННЫХ ОТЛИВОК
10:52 30.01.2020

Председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов 29 января посетил филиал ОАО "Управляющая компания холдинга "Минский моторный завод" в Столбцах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, Леонид Анфимов с руководством завода и филиала произвел пробный пуск участка фасонных отливок. Руководитель КГК ознакомился с действующим и новым производством, а также образцами новой линейки двигателей большой мощности.

Леонид Анфимов отметил, что реализуемый в филиале импортозамещающий проект важен для отечественного машиностроения.

«В 2015 году здесь начали производить гильзы для двигателей ММЗ, которые раньше завозили из-за рубежа. Так что мы себя полностью обеспечили этим продуктом. Новое производство фасонных отливок из легированного высокопрочного чугуна позволит производить широкую гамму изделий, которые пока завозятся из-за пределов страны", - прокомментировал глава КГК.

После ознакомления с производственной базой филиала Леонид Анфимов обсудил с руководством Министерства промышленности и ОАО «Управляющая компания холдинга «ММЗ» вопросы, связанные с реализацией инновационного проекта, выходом нового производства на проектную мощность.

Филиал ОАО "Управляющая компания холдинга "Минский моторный завод" специализируется на выпуске компрессорных станций, деталей и узлов к дизельным двигателям ОАО «Управляющая компания холдинга «ММЗ», а также оказывает услуги по термической и гальванической обработке металлов, ремонту и техническому обслуживанию техники.

В рамках госпрограммы инновационного развития Беларуси здесь реализуется инновационный проект по производству высокоточного, высокопрочного чугунного литья.

В декабре 2014 г. введен в эксплуатацию участок литья гильзы блока цилиндров. В настоящее время завершаются работы по созданию участка фасонных отливок по процессу холодно-твердеющих смесей. Планируется, что он будет введен в эксплуатацию в первом квартале 2020 г. Запуск нового производства позволит обеспечить потребность ОАО «Управляющая компания холдинга «ММЗ» в мелкосерийном чугунном литье, в том числе для комплектации новых моделей двигателей.
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